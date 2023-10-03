TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü mesajı

Bağımsız Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde her alanda yaptığı ortak çalışmalar, kardeş Türk halklarının geleceği için en önemli yatırımdır. Tarihi, kültürel ve manevi müşterek miras üzerinde yükselen bu çalışmalar günümüz uluslararası ilişkiler sistemi içeresinde çok müstesna ve örnek bir yere sahiptir. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer Türk işbirliği kuruluşları yürüttükleri başarılı faaliyetlerle bu işbirliğini kurumsal olarak icra etmektedir.