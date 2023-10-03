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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü mesajı

TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Bağımsız Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde her alanda yaptığı ortak çalışmalar kardeş Türk halklarının geleceği için en önemli yatırımdır" dedi.

17:41 . 3/10/2023 Salı
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Kurtulmuş, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.


Mesajında, 3 Ekim 2009'da Türk Devletleri Teşkilatının kuruluş senedi olarak imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nın 14. yıl dönümünü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü gönülden tebrik ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bağımsız Türk devletleri arasındaki yakın ilişkiler ve güçlü işbirliği, yalnızca Kafkasya ve Orta Asya'da değil, bölgemizden dünyaya yayılan bir şekilde Avrasya coğrafyasında ve küresel ölçekte istikrar, barış ve huzura katkı sağlamaktadır.

Bağımsız Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde her alanda yaptığı ortak çalışmalar, kardeş Türk halklarının geleceği için en önemli yatırımdır. Tarihi, kültürel ve manevi müşterek miras üzerinde yükselen bu çalışmalar günümüz uluslararası ilişkiler sistemi içeresinde çok müstesna ve örnek bir yere sahiptir. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer Türk işbirliği kuruluşları yürüttükleri başarılı faaliyetlerle bu işbirliğini kurumsal olarak icra etmektedir.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakalanan ivmenin artarak devam ettirilmesi temennisiyle, önem arz eden meclisler arası çalışmalar başta olmak üzere, bağımsız Türk devletleri arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirerek birlik içinde gücümüzü arttırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"


#(TÜRKPA)
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
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