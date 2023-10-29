|
Gündem

TBMM Başkanı Kurtuluş: Filistin halkı geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda yanımızdaydı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuştu. Gazze'deki katliama da değinen Kurtulmuş, "Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı, geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda Anadolu insanı ile birlikte olmuş, dedelerimizle aynı cephede savaşmışlardır" diye konuştu.

14:31 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 15:09 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde açıklamalarda bulundu.


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle:


Milli mücadelede vatan bölünmez bir bütündür fikri bütün milletvekilleri tarafından kabul edildi. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muhaberesi en önemli safhalardan oluşuyordu. Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere.


Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz. Ecdadımız bütün bu cephelerde mücadeleyi vermeseydi.


Emperyalizme karşı vücutlarını siper ederek direnmeselerdi Anadolu'nun kurtuluşunu gerçekleştiremeyeceğimiz gibi bugün bağımsız millet olarak da yeryüzünde yerimizi alamayacaktık. Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki, yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecektir.


Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı, geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda Anadolu insanı ile birlikte olmuş, dedelerimizle aynı cephede savaşmışlardır.





#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
#100. Yıl
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manisa FK evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı | ÖZET