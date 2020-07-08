Yeniden TBMM Başkanı seçilen Şentop Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

TBMM'nin 27'nci Dönem ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti. Şentop'a, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir çok milletvekili eşlik etti.

AA TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi’nde namaz kıldı.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Meclis başkanlığı seçimiyle beraber yeni başkanlık divanı da belirlendi. Hepimiz için hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler yapmayı Cenabıhak nasip etsin" dedi.

İHA

İHA

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