TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu suça ortak olanlar kendi sonlarını da hazırladıklarının farkında değiller

Ordu’da temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve İş İnsanları Buluşması’na Katıldı. Devlet-millet birlikteliğinde STK’ların önemine dikkat çeken Kurtulmuş, son olarak Danimarka'daki İslam karşıtı bir grubun Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle Avrupa ülkelerini uyardı.









“Güçlü sivil toplum güçlü devlet demektir”





Ordu’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarına hitap eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, STK ve kamu-devlet ilişkisinin birbirini tamamladığına dikkat çekti.





Kurtulmuş, “Sivil toplumun güçlü olması devletin güçlü olması demektir. Sivil toplum aslında devletin eksik kaldığı alanlarda bir araya gelmiş gönüllü insanların aynı hedefe etrafında toplandığı bir organizasyondur. Bu çerçevede Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha güçlü olabilmesi için sadece devletin sadece kamunun güçlü olması tek başına yetmez. Onun için sivil toplumun da güçlü olması kendi alanında dünya çapında rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesi Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisidir” ifadelerini kullandı.









“Avrupa ve Batı kendi sonunu hazırlıyor”





TBMM Başkanı Kurtulmuş, son olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi yapan İslam Karşıtı aşırı sağcı grubun eylemini hatırlatarak Batı’ya ve Avrupa ülkelerine uyarıda bulundu.





TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Yine Avrupa’da Danimarka’da Kuran-ı Kerim’in yakılması hadisesi ile karşı karşıya kalındı. Bu hadiselerin birçoğunun Türk büyükelçilikleri önünde yapılması da tesadüf değildir. Bu anlamda Avrupa ve Batı dünyasında İslam düşmanlığının maksimum seviyeye yükseldiğini görüyoruz. Ağızlarını açtıklarında insan haklarından, özgürlüklerden bahsedenler; 2 milyar Müslümanın en temel haklarından birisi olan, kendi inançlarını saygı duyulması hakkını es geçmektedir. Dünyada hiçbir kimsenin herhangi bir dinin kutsalına hakaret etmesi kabul edilemez. Bu abartısız bir şekilde insanlık suçudur. Bu suça ortak olanlar, İslamofobinin, İslam düşmanlığının Avrupa’da yeni bir siyasi dalga olarak yükselmesine seyirci kalanlar, aslında kendi sonlarını hazırladıkların farkında değiller” diye konuştu.









“Uyarıyoruz; Avrupalılar bu meseleyi film seyreder gibi izlememeli”





TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak İslam’ı hedef alan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek bu ülkelere “saldırıları film gibi izlemeyin” uyarısında bulundu.

Kurtulmuş, “Avrupa kendi değerleri etrafında inançlara saygı çokseslilik gibi temel doktrinler etrafında toplanmış bir Siyasal topluluk olduğunu iddia ediyor. Ancak bu tür girişimler Avrupa’nın kök değerlerini ortadan kaldırıyor. Bu manzara Avrupa’nın içten içe çürüdüğünü ve Avrupa’nın makul mutedil siyaset akımlarının bir avuç faşist İslam düşmanının elinde esir kaldığının göstergesidir. Uyarıyoruz; Avrupalılar bu meseleyi film seyreder gibi izlememelidir. Avrupa’da İslam düşmanlığına karşı demokrat olan Avrupalı halkları, ortak olmaya ve bu barbarlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Avrupa ve Batıdaki ülkelerin siyasi yöneticiler de bunu sadece kendi içinizdeki bir mesele olarak görmemeli, bunun gerçekten Avrupa siyasetinde büyük zararlar verecek, Avrupa’nın Müslüman dostlarıyla arasına mesafe koyabilecek, aynı zamanda siyasi bir manivela olduğunu farkına varmalılar. Kuran-ı Kerim’i yakarak orada Müslümanlara hakaret ettiğini sanan faşist grupların sadece üç beş kişiden ibaret olduğunu sanmayın. Kim bilir onların arkasında hangi siyaset güçleri var ve onların için bunları ortaya çıkararak Müslüman dünyasına karşı saldırganlığın kapılarını aralıyor. Burada Türkiye olarak her zaman olduğu gibi İslam’a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırıları şiddetle lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.



