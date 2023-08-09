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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye kendi eksenini tahkim eden bir ülkedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde konuştu. Kurtulmuş konuşmasında, "Türkiye kendi eksenini tahkim etme mecburiyetinde olan bir ülkedir. Artık Türkiye böyle bir güce, kudrete kavuşmuştur. Bütün elindeki iman ve fırsatları bilerek rasyonel ve bu gerçeklerin içerisinde Türkiye hedeflerinin de olduğu bir eksen gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

09:52 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda Büyükelçilere hitap etti.


Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde:


"Mücadeleyle, ama hep önümüzde daha büyük hedefler koyarak bu topraklardaki varlığımızı sürdürdük, çok şükür bugüne geldik. Şimdi önümüze daha farklı hedefler koymalıyız. Bu da Türkiye Yüzyılı'nın hedefleridir.


Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Doğru siyaseti takip ediyor olmamız önemli bir şeydir ama tek başına değil. Bu gücü sözün arkasına koyamıyorsanız sadece doğru söyleyen bir ülke olursunuz. Sözünüzün arkasına güç koyamadığınızda söylediğiniz bir tesir etmediğiyle zaman zaman karşılaşırsınız.


Hedeflerimizi dış politika ekseninde güçlendirerek devam edeceğiz. İkinci temel hedefimiz Türkiye eksenini tahkim etmektir. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin zaman zaman eksen kayması tartışması açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz.


Türkiye kendi eksenini tahkim etme mecburiyetinde olan bir ülkedir. Artık Türkiye böyle bir güce, kudrete kavuşmuştur. Bütün elindeki iman ve fırsatları bilerek rasyonel ve bu gerçeklerin içerisinde Türkiye hedeflerinin de olduğu bir eksen gerçekleştirmeliyiz.


Bu coğrafyada önce bölgemizdeki dostlukları, güven ve istikrarı tahkim edip ilk halkayı güçlü hale getireceğiz. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı'nı tahkim ettiğimiz, sözü güçlü bir Türkiye'nin dünyada önemli bir aktör olduğu bir dönemde yapacağız.


Artık kim isterse istesin hangi güce sahip olursa olsun, dünya sisteminin böyle devam etme imkanı yoktur. Afrika'daki yeni çıkışların dünya siyasetinde kökten değişikliklerin olacağının işaretlerini alıyoruz.


Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka arayacaktır.


Dünya göçmen meselesini sadece sonuçlarıyla bakarken Türkiye dünyanın 4 bir yanından gelen hiç bilmediği masum insanların hayata tutunması için destek vermiştir.


Ölümden kaçan insanların hayata tutunma imkanları tahkim etmek için ortaya konulan çabaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.


Türkiye İnsani diplomasinin sonuçlarını almıştır. Tahıl Koridorunun kullanılması Türkiye'nin önemini bir kez daha göstermiştir."



#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#Büyükelçi
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