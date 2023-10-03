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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Nahçıvan Anlaşması' vurgusuyla '3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) dönem başkanı Numan Kurtulmuş, '3 Ekim 2023 Türk Devletleri İşbirliği Günü' nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında Nahçıvan Anlaşması'na vurgu yapan Kurtulmuş, "Bağımsız Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde her alanda yaptığı ortak çalışmalar kardeş Türk halklarının geleceği için en önemli yatırımdır." dedi.

Semih Bozkuş
20:33 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bağımsız Türk devletleri arasında dayanışma ve iş birliğini geliştirerek birlik içinde gücümüzü arttırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) dönem başkanı Kurtulmuş, '3 Ekim 2023 Türk Devletleri İşbirliği Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında Nahçıvan Anlaşması'na vurgu yaparak bunun Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş senedi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bağımsız Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde her alanda yaptığı ortak çalışmaların kardeş Türk halklarının geleceği için en önemli yatırım olduğunu kaydetti.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Kurtulmuş, mesajında, 3 Ekim 2009 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş senedi olarak imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nın 14'üncü yıl dönümünü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü gönülden tebrik ettiğini belirterek, "Bağımsız Türk devletleri arasındaki yakın ilişkiler ve güçlü iş birliği, yalnızca Kafkasya ve Orta Asya'da değil, bölgemizden dünyaya yayılan bir şekilde Avrasya coğrafyasında ve küresel ölçekte istikrar, barış ve huzura katkı sağlamaktadır. Bağımsız Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde her alanda yaptığı ortak çalışmalar kardeş Türk halklarının geleceği için en önemli yatırımdır. Tarihi, kültürel ve manevi müşterek miras üzerinde yükselen bu çalışmalar günümüz uluslararası ilişkiler sistemi içeresinde çok müstesna ve örnek bir yere sahiptir. TÜRKPA, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer Türk iş birliği kuruluşları yürüttükleri başarılı faaliyetlerle bu iş birliğini kurumsal olarak icra etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakalanan ivmenin artarak devam ettirilmesi temennisiyle, önem arz eden Meclisler arası çalışmalar başta olmak üzere bağımsız Türk devletleri arasında dayanışma ve iş birliğini geliştirerek birlik içinde gücümüzü arttırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

#3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü
#TBMM Başkanı
#Numan Kurtulmuş
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