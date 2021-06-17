TBMM Başkanı Şentop '10 bin dolar alan siyasetçi' görüşmesiyle ilgili konuştu: Paylaşılan bir isim yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirmişti.

"TBMM'de olan bir kişi değil"

Görüşmeye ilişkin Şentop, açıklamada bulundu. Şentop, "Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil" diyerek Bakan Soylu'nun henüz bir isim zikretmediğini söyledi.

"Artık adli çalışmalar kapsamında"

"Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu" diyerek Bakan Soylu'ya 27 Mayıs'ta bir mektup yazdığını hatırlatan Şentop, "Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan biri değildir diyor. Adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mektupta paylaşılan bir isim yok" dedi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması için mektup yazmıştı.

GÜNDEM Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi' iddiası

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

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