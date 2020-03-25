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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop açıkladı: 100. yıl etkinlikleri ertelendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100’ncü Yıldönümü Etkinliklerinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Başkanı Şentop, "TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü münasebetiyle planladığımız etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. TBMM'nin 100. yıl kutlamaları da bu kapsamda ertelendi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM’nin 100’ncü Yıldönümü Etkinliklerinine ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

İşte Şentop'un yaptığı o açıklama;

Dünyanın ve Türkiye’nin insanlığı derinden etkileyen bir salgınla, koronavirüs (Kovid-19) tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Küresel düzeyde yaşanan bu salgınla ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle büyük bir mücadele yürütülmektedir.

  • İşini ciddiyetle ve bilimsel titizlikle yürüten sağlık kadrolarımız ve milletimizin hayati sayılan tedbirlere riayeti sayesinde bu salgınla başa çıkacağımıza inancım tamdır.

Bilindiği üzere bu yıl, istila ve işgal karşısında milletimizin yiğitçe direnişinin merkezi ve karargahı olan Gazi Meclisimizin 100’üncü açılış yıldönümüdür. Bu çerçevede olmak üzere, geçtiğimiz yıldan itibaren TBMM’nin himayesinde, geniş istişarelerin ve değerlendirmelerin ardından çok sayıda etkinlik planlanmış, bu anlamlı dönemi dolu dolu yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yürütülmüştür.

Dünyanın ve Türkiye’nin koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyeti hasıl olmuştur.
  • Millî Mücadelenin karargâhlığını yapmış TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının etkilemediği, belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları, planlandığı şekilde yürütülecektir.

İnanıyorum ki, Türkiye ve dünya bu mücadeleyi kazanacak ve hayatın olağan akışı devam edecektir. Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM’nin 100’üncü yıldönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir.

Bu vesileyle, evlerimizden dışarı çıkılmamasının, başta kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik olanlar olmak üzere bütün tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin, salgının etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal mesafeye uyulmasının hayati önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Bu tedbirlere hassasiyetle uyulmasının fedakâr sağlık çalışanlarımızın ve her gün evimizde rahat edebileceğimiz üretimleri gerçekleştiren bütün emekçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıracağını hatırda tutmalıyız.

Milletimizin aslî hasletlerinden olan tehlike anında birlik içinde hareket etme kabiliyetine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, 100 yıl önce istila ve işgal tehdidi karşısında asil ve cesur bir duruş sergileyen aziz ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme kararlılığımızın daim olması temennisiyle, Cenab-ı Haktan milletime ve bütün insanlığa sıhhat ve selamet diliyorum.

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