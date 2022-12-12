TBMM Başkanı Şentop Antalya Valisi Yazıcı ile görüştü

Şentop, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yla sel felaketi nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'deki sel felaketinin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı arayarak, durumla ilgili bilgi alıp üzüntümü ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Devletimiz vatandaşlarımızın zararını telafi etmek için tüm imkanlarıyla çalışmaktadır" dedi.

Kumluca ve Finike'deki sel felaketinin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı arayarak, durumla ilgili bilgi alıp üzüntümü ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim.



Devletimiz vatandaşlarımızın zararını telafi etmek için tüm imkânlarıyla çalışmaktadır. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 12, 2022

FOTOĞRAF 12 Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Yükselalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında yaşayan Yeter Gezer (49) şiddetli yağışlar sonrası su basan evinde annesiyle birlikte mahsur kaldı. Yürümekte zorluk çeken Yeter Gezer, su basan evinden çıkamayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yürümekte zorluk çeken kadını ve annesini tabanı suyla kaplı olan evde kanepenin üzerinde otururken buldu. Engelli kadın ve yaşlı annesini evden çıkarmak isteyen polis, itfaiyenin gelmesini beklemeden Abla üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımdı çıkartırım dedi, ancak kadın kabul etmedi. Yürümekte zorluk çeken engelli kadın ve yaşlı annesi, itfaiyenin gelmesi beklenmeden polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak ekip otosuna alındı. Anne kısa süre kaldığı ekip otosundan inip komşularına giderken Yeter Gezer, ekip otosunda bir müddet ısındıktan sonra komşularının evine yerleştirildi. Evde mahsur kalan engelli Yeter Gezer “Yağmur yağıyordu ben de o anda gelmez sandım, sofrayı hazırlıyordum, anında su bastı biz de içeriye kapandık. Engelliyim içerde kaldım, çıkamayınca polisleri çağırdım.” Sağanak yağıştan önce eve misafir olarak annesinin geldiğini söyleyen yeter “Annem yağmur yağmadan misafir olarak geldi o da şaşırdı. Ortada kaldık, yalnız yaşıyorum hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok çaresiz kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi bırakıp kimseye gidemem, ben evime geri döneceğim. Ayaklarımda platin var, raporum var, o yüzden yürüyemiyorum ” dedi. Su basan evde mahsur kalan kişi kişiyi polis kurtardı: Gerekirse seni sırtımda taşır çıkartırım Antalya'daki şiddetli yağış sonrası su basan evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı anneyi polis kurtardı. Tabanı suyla dolu olan evde kanepede oturan engelli kadın ve annesini gören polis, "Abla, üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımda taşır çıkartırım" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 38 Antalyanın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi olan Kumlucada yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı. Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFADdan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Başkan Köleoğlu, Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun. dedi. Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi. Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar üst üste çıktı Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise bölgelerinde 50 yıldır böyle bir yağış görülmediğini dile getirdi. BiP'te paylaş

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