Gündem TBMM Başkanı Şentop Artık İsraili durduracak kararlar almak gerekiyor
ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: Artık İsrail'i durduracak kararlar almak gerekiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Artık İsrail'e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop: Artık İsraili durduracak kararlar almak gerekiyor
​TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle Pakistan Millî Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü. Şentop, Asad Qaiser ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin'de yaşananlara dikkat çekti.

Şentop, "Bölgelerimiz için, istikbal için, ümit var olsa da bayramı hazin bir şekilde geçirdik. Filistin’den gelmeye devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler hepimizi derinden rencide ediyor. Filistin’e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze’de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimiz için her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimiz için her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz

'İSRAİL'E 'DUR' DEMEK, TEDBİRLER ALMAK GEREKİYOR'

İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ettiklerini kaydeden Şentop, "Artık İsrail’e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

İsrail dünyaca ünlü isimlerin Filistin'e destek mesajlarını sildirdi: Silmeyenleri hedef gösterdi
HAYAT
İsrail dünyaca ünlü isimlerin Filistin'e destek mesajlarını sildirdi: Silmeyenleri hedef gösterdi

"Aşıların bir kısmı Türkiye'de şişelenecek"

Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile yaptığı görüşmede ise Kazakistan'ın ürettiği aşının Türkiye'de şişeleneceğini hatırlatarak, "Kovid-19'a karşı geliştirdiğiniz yerli aşının nisan ayı sonu itibarı ile kullanılmaya başlandığını, bu aşının bir kısmının Türkiye’de şişeleneceğini öğrendim. Bu alandaki başarınızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.


  • Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulins da Türkiye’nin her zaman olduğu gibi ileride de Kazakistan’ın en önemli dostu olmaya devam edeceğini belirterek, "Liderlerimiz arasında yapılmakta olan görüşmeler ikili ilişkilerimizin daha köklü hale getirilmesi için iradenin olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Gazze Google Haritalar'da neden bulanık görünüyor?
TEKNOLOJİ
Gazze Google Haritalar'da neden bulanık görünüyor?

İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
FOTOĞRAF 14
Title
Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.
Title
Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu.
Title
İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu.
Title
Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi.
Title
Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti.
Title
Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

Kanadalılar işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kalan hükümetlerine tepki gösterdi
FOTOĞRAF 23
Title
İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları, Kanada'da protesto edildi.
Title
Filistin'e destek veren binlerce Kanadalı, Hamilton ve Oakville kentlerinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda bir araya geldi.
Title
Göstericiler, Hamilton Belediye Başkanlığı binası önünde dün yerel saatle 17.00'de toplanmaya başladı.
Title
Protestonun yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri alan Hamilton polisinin, kimlik kontrolü yapmak istemesi göstericilerin tepkisine neden oldu.
Title
Artan tepkiler üzerine kimlik kontrolünden vazgeçen polis, uzaktan koruma görevine döndü.
Title
Kısa konuşmaların ardından ellerindeki pankart ve bayraklarla yürüyen binlerce kişi, şehir merkezinde Filistin'e özgürlük, Şeyh Cerrah'ı kurtarın ve Filistin, Kudüs ve Gazze özgür olacak sloganları atıp, tekbir getirdi.
Title
Protestocular, Filistin halkına karşı işlenen insan hakları ihlalleri konusunda Kanada hükümeti ve Başbakan Justin Trudeau'nun sessiz kalmasına da tepki gösterdi.
Title
Yaklaşık iki saat süren gösteriler, olaysız sona erdi.
Title
Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde cuma günü başlayan İsrail karşıtı gösteriler, cumartesi ve pazar da Ontario, Saskatchewan, Manitoba, British Columbia, Quebec, Nova Scotia ve New Brunswick eyaletlerindeki 20 ayrı protestoyla devam etti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kanadalılar işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kalan hükümetlerine tepki gösterdi
İşgalci İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen binlerce Kanadalı, Hamilton ve Oakville kentlerinde bir araya geldi. Protestocular, Filistin halkına karşı işlenen insan hakları ihlalleri konusunda Kanada hükümeti ve Başbakan Justin Trudeau'nun sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
OYNAT 00:52
Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.

Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü.

İşgalci İsrail, Gazze sahilindeki 'Maldivler' isimli kafeyi vurdu
OYNAT 00:41
İşgalci İsrail, Gazze sahilindeki 'Maldivler' isimli kafeyi vurdu
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil bölgesini hedef aldı. İsrail uçakları, Gazze sahilindeki 'Maldivler' isimli kafeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenler oldu.

İsrail bombardımanı sonrası şok içerisindeki bir çocuğun görüntüsü izleyenleri derinden etkiledi
OYNAT 00:48
İsrail bombardımanı sonrası şok içerisindeki bir çocuğun görüntüsü izleyenleri derinden etkiledi
İsrail'in savaş uçaklarıyla bombaladığı binanın enkazından çıkarılan küçük çocuk, yaşadığı şok ile uzun süre kendine gelemedi. İzleyenleri derinden etkileyen görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.


Abone Ol Google News
120 bin TLye kadar çıkıyor

120 bin TL'ye kadar çıkıyor

​Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.
Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek: ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.