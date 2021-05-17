TBMM Başkanı Şentop: Artık İsrail'i durduracak kararlar almak gerekiyor

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle Pakistan Millî Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü. Şentop, Asad Qaiser ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin'de yaşananlara dikkat çekti.

Şentop, "Bölgelerimiz için, istikbal için, ümit var olsa da bayramı hazin bir şekilde geçirdik. Filistin’den gelmeye devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler hepimizi derinden rencide ediyor. Filistin’e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze’de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil" dedi.

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'İSRAİL'E 'DUR' DEMEK, TEDBİRLER ALMAK GEREKİYOR'

İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ettiklerini kaydeden Şentop, "Artık İsrail’e 'dur' demek, kararlar, tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

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"Aşıların bir kısmı Türkiye'de şişelenecek"

Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile yaptığı görüşmede ise Kazakistan'ın ürettiği aşının Türkiye'de şişeleneceğini hatırlatarak, "Kovid-19'a karşı geliştirdiğiniz yerli aşının nisan ayı sonu itibarı ile kullanılmaya başlandığını, bu aşının bir kısmının Türkiye’de şişeleneceğini öğrendim. Bu alandaki başarınızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulins da Türkiye’nin her zaman olduğu gibi ileride de Kazakistan’ın en önemli dostu olmaya devam edeceğini belirterek, "Liderlerimiz arasında yapılmakta olan görüşmeler ikili ilişkilerimizin daha köklü hale getirilmesi için iradenin olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 14 Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı. Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi. Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti. Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı. İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

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FOTOĞRAF 23 İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları, Kanada'da protesto edildi. Filistin'e destek veren binlerce Kanadalı, Hamilton ve Oakville kentlerinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda bir araya geldi. Göstericiler, Hamilton Belediye Başkanlığı binası önünde dün yerel saatle 17.00'de toplanmaya başladı. Protestonun yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri alan Hamilton polisinin, kimlik kontrolü yapmak istemesi göstericilerin tepkisine neden oldu. Artan tepkiler üzerine kimlik kontrolünden vazgeçen polis, uzaktan koruma görevine döndü. Kısa konuşmaların ardından ellerindeki pankart ve bayraklarla yürüyen binlerce kişi, şehir merkezinde Filistin'e özgürlük, Şeyh Cerrah'ı kurtarın ve Filistin, Kudüs ve Gazze özgür olacak sloganları atıp, tekbir getirdi. Protestocular, Filistin halkına karşı işlenen insan hakları ihlalleri konusunda Kanada hükümeti ve Başbakan Justin Trudeau'nun sessiz kalmasına da tepki gösterdi. Yaklaşık iki saat süren gösteriler, olaysız sona erdi. Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde cuma günü başlayan İsrail karşıtı gösteriler, cumartesi ve pazar da Ontario, Saskatchewan, Manitoba, British Columbia, Quebec, Nova Scotia ve New Brunswick eyaletlerindeki 20 ayrı protestoyla devam etti. Kanadalılar işgalci İsrail'in katliamlarına sessiz kalan hükümetlerine tepki gösterdi İşgalci İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen binlerce Kanadalı, Hamilton ve Oakville kentlerinde bir araya geldi. Protestocular, Filistin halkına karşı işlenen insan hakları ihlalleri konusunda Kanada hükümeti ve Başbakan Justin Trudeau'nun sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

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