TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da bombalanan bölgeyi ziyaret etti.

Bahçeli Türk devletlerine ateş püskürdü: Ayıptır, günahtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 'Türk'ün feryat ettiği bir ortamda bir başka Türk'ün buna duyarsız olması abesle iştigaldir. Hadi Kıbrıs'a sesiniz çıkmıyor, hadi Kerkük'ten habersizsiniz bari Dağlık Karabağ'da taraf olun, hakkın ve hakikatin yanında taraf olun. Haklı olan ülke Azerbaycan'dır, mağdur olan ülke Azerbaycan'dır, toprak bütünlüğü ve egemenlik çıkarları suikaste uğrayan ülke de Azerbaycan'dır'' ifadelerini kullandı.