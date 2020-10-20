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Gündem TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanda bombalanan bölgeyi ziyaret etti
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da bombalanan bölgeyi ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de ilk bombalanan ve bebeklerin de hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da bombalanan bölgeyi ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da bombalanan bölgeyi ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’'daki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de ilk bombalanan ve bebeklerin de hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

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