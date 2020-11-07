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Gündem TBMM Başkanı Şentop Fransız polisinin çocukları gözaltına alması devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Fransız polisinin çocukları gözaltına alması devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır

TBMM Başkanı Şentop: Fransız polisinin çocukları gözaltına alması devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin, "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin, "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var" diye konuştu.

Şentop, "Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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