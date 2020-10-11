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POLİTİKA HATAY

TBMM Başkanı Şentop: Hatay'daki yangınla ilgili sorumlular en kısa sürede bulunacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki yangınla ilgili terör iddialarının titizlikle ele alınıp sorumluların en kısa sürede bulunacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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