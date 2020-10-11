TBMM Başkanı Şentop: Hatay'daki yangınla ilgili sorumlular en kısa sürede bulunacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hatay’da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır.
Bu elim faciada zarar gören Hataylı kardeşlerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Hatay’da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür.