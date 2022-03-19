TBMM Başkanı Şentop İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu

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Karayip Devletleri Birliği: Türkiye başından beri bize çok yakın

Genel Sekreter Rodolfo Sabonge, "Karayip Devletleri Birliği'nin 28 gözlemci ülkesi var ve Türkiye başından beri bize çok yakın. Şimdiye kadar Kovid-19 ile turizm gibi alanlarda çok yardımcı oldu. Türkiye ile birlikte birçok proje gerçekleştirdik" dedi.