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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Türkiye’nin kazandığı büyük zaferlere ve gerçekleştirdiği büyük hamlelere yer verdiği konuşmasında, bir gün önce 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıl dönümü törenlerine katılım sağladıklarını anlattı.

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Haber Merkezi İHA
TBMM Başkanı Şentop İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu
TBMM Başkanı Şentop İlim Yayma Vakfı’nın genel kuruluna katıldı

İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor” dedi.
Çanakkale’de kazanılan zaferin önemine işaret eden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çanakkale 1915 köprüsünün de önemli eserlerden biri olduğuna dikkat çekti.

DHA


Türkiye’de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapılabildiğini belirten Şentop,

  • “Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor. Türk tarihinde ne zaman milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşmiş o zaman bizim hamle dönemlerimiz açılmış. Malazgirt’ten bugüne kadar, İstiklal Harbimiz, Milli Mücadele böyledir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı böyledir. Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz” diye konuştu.

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