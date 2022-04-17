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Gündem TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftar programında bir araya geldi
İSTANBUL

TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftar programında bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakırköy'de iş insanlarının düzenlediği iftar programına katıldı.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop iş insanları ile iftar programında bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, iş insanları ile iftar yaptı.

İftar programında konuşan Şentop, 15 Temmuz'un halk harekeleri tarihi açısından önemine değinirken, "Bizim birliğimiz beraberliğimiz millet olarak tahkim etme meselesidir. Bunu büyük ölçüde başardık. Bunun böyle olduğunu da ispat ettik 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da farklı siyasi görüşlerden bütün insanlar sokaklara döküldü. 15 Temmuz insanlık tarihinde de halk hareketleri açısından da çok istisnai bir hareketti. Çünkü halk hareketleri genelde devlete karşı gelişmiştir tüm dünyada. 15 Temmuz'daki halk hareketi ise devleti korumaya yönelik gelişmiş bir harekettir. Halk hareketleri tarihinin de istisnai bir tablosudur. Bu milletimizin hangi konuda birlik olduğunu göstermesi bakımında çok önemli bir hadisedir. Devlete, hükümete, anayasal düzene sahip çıkma noktasında milletimizin kararlılığını burada müşahade ettik" ifadelerini kullandı.
Programın sonunda ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tablo hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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