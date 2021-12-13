Gündem TBMM Başkanı Şentop İslamafobiyi Batılılar icat etti
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: İslamafobi’yi Batılılar icat etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Avrupa'daki İslamafobi'yi yine Batılıların icat ettiğini belirterek, "İslamofobiyi oluşturabilmek için batıdan bir Müslümanların yaptığı bir terör tablosu ortaya koymak lazımdı. Onun için bunlar Müslüman terörist modeli icat ettiler ve bunu destekleyecek şekilde birtakım parasal anlamda askeri anlamda ve dolaşımını kolaylaştıracak şekilde çalışmaların içerisine girdi" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
TBMM Başkanı Şentop: İslamafobi’yi Batılılar icat etti
BMM Başkanı Mustafa Şentop


10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu’nda Avrupa’da İslamofobi: ‘Problemler, Yaklaşımlar ve çözümler’ konulu panel düzenlendi. TBMM Başkanı Şentop, panele katılarak konuşma yaptı. TBMM Başkanı Şentop, Manga Carta’da insan hakları olarak erkek toplumunun haklarından bahsettiğini belirterek, “Dolayısıyla ancak 17. yüzyılın sonlarından itibaren bütün bu ‘insan hakları’ kelimesinin en temel ibaresi, temel, kurucu kelimesini ifade edecek, hepsini kuşatacak şekilde ifade edecek bir kelime yok” ifadelerini kullandı.

İslamofobi endüstrisinin çarkları dönüyor
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
İslamofobi endüstrisinin çarkları dönüyor

"Küresel terör oluşturmak anlayışı"


Şentop, İslamofobi ile ilgili olarak ise, “Avrupa’da Müslümanların sayısının artmasıyla beraber sık sık karşılaşmış oldukları motifler üzerinden bir küresel terör oluşturmak anlayışı, korkusu oluşturmak, bu küresel terörle mücadele ile bu sefer küresel egemenliği meşrulaştıracak bir zemin haline geldi. Tabi Avrupa esasen farklı kültürden insanların farklı dünya görüşünden insanların iç içe yaşadığı bir yer değil. Roma kültürü bu taraftan Hristiyanlığın farklı mezheplerin olacağını istiyorlar” şeklinde konuştu.

"Müslüman terörist modeli icat ettiler"

Şentop, şöyle devam etti: “Adamın biri geliyor, Asya’nın bilmem neresinden Avrupa’ya geçiyor. Paris’e bilmem Amerika’ya gidiyorum, oradan geliyor, Suriye’ye geliyor, buraya geliyor falan. Sıradan bir vatandaşım bu kadar kolay ve bu kadar çok sayıda insanın bu kadar kolay dolaşımının olabilmesi mümkün değil. Fransa’nın terör örgütü DEAŞ’a yardımına dair ve bunun hükümetin bilgisi dâhilinde olduğuna dair şu anda bir soruşturma yürütülüyor. İslamofobiyi oluşturabilmek için batıdan bir Müslümanların yaptığı bir terör tablosu ortaya koymak lazımdı. Onun için bunlar Müslüman terörist modeli icat ettiler ve bunu destekleyecek şekilde birtakım parasal anlamda askeri anlamda ve dolaşımını kolaylaştıracak şekilde çalışmaların içerisine girdi. Dolayısıyla uluslararası terörün aslında hamisi yine İslamafobi’yi icat eden batılılar.”

Avrupa’da İslamofobi düşmanlığa dönüştü
GÜNDEM
Avrupa’da İslamofobi düşmanlığa dönüştü
Gaziantep tekrar öne geçti

Gaziantep tekrar öne geçti

​Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.
Galatasaray 3 puana hasret

Galatasaray 3 puana hasret

​Sarı kırmızılılar ligde 5 maçtır galip gelemiyor.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız

​Türkiye'nin 13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

On yıllardır sürüyor

On yıllardır sürüyor

​Kore Savaşı'nın bitmesi için yeni bir adım atıldı.

Cezayı artırmayı öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Fenerbahçe'nin <br>rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin
rakibi belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'nın yeni kupasında Çekya takımıyla oynayacak.

​Şampiyonlar Ligi kura çekimi yeniden gerçekleştirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.