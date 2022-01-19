TBMM Başkanı Şentop Katar'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

Türkiye ile Katar ilişkilerinin kardeşlik hukukuna dayalı olduğunu kaydeden Şentop, iki ülkenin de zor zamanlarda birbirinin yanında olduğunu söyledi.

Şentop, ikili ilişkileri parlamentolar arasında geliştirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Seçim sonrası oluşan meclisin ilk ziyaretçisi olma arzusunda olduğunu dile getiren Şentop, "Seçimle oluşan parlamentoların günümüz dünyasında önemli yeri var. Küreselleşen dünyada insanların bilgiye, dünyada olan bitenlere erişimi kolaylaşmış durumda. Bu bakımdan halkların yönetime katılması, kanun yapımına, denetime katılması çok önemli." diye konuştu.

Bu durumun ülkeleri güçlendirdiğini vurgulayan Şentop, Katar ile Türkiye parlamentoları arasında bir protokol imzalandığını da söyleyerek, "Meclis başkanları, komisyonlar ve dostluk grupları arasında ilişkiler devam edecek ama parlamentolarda önemli bürokratik birimler var. Bunlar arasında da bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak bir protokol imzaladık." ifadelerini kullandı.

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'Türkiye barışın ve istikrarın tesisi için her zaman destek vermeye devam edecektir'

Türkiye-Katar ilişkilerinin dünya barışına da önemli faydalar sağladığını belirten Şentop, Türkiye'nin tüm Körfez bölgesinin barış içinde yaşamasını arzu ettiğini vurguladı.

Körfezde daha önce yaşanan sorunların çözülmüş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentop, "Türkiye barışın ve istikrarın tesisi için her zaman destek vermeye devam edecektir." dedi.

Katar'da düzenlenecek dünya futbol şampiyonasına da değinen Şentop, ülkede büyük hazırlıklar yapıldığını, Türkiye'nin bu noktada da Katar'a her desteği vereceğini söyledi.

'Afganistan'da büyük bir insani dram var'

Katar ile Türkiye meclisleri arasında imzalanan protokol kapsamında Katar'dan Türkiye'ye gelecek bürokratlara bilgiler verileceğini söyleyen Şentop, iki ülke parlamentosunun uluslararası zeminde de birlikte hareket ettiğini aktardı.

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Türkiye ile Katar'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesinde yapacağı iş birliğine yönelik soruya da yanıt veren Şentop, "Bu sadece bir havaalanının işletilmesi meselesi değil. Afganistan'da büyük bir insani dram var. Uluslararası ulaşımın açılması, intikallerin sağlanması, başta gıda ve ilaç olmak üzere yardımların ulaştırılacağı bir ortamın oluşması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, bu iş birliğinin ticari olmanın ötesinde insani olduğuna da vurgu yaptı.

'Türkiye Doğu Akdeniz’de haklarını sonuna kadar müdafaa edecek kudrettedir'

Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) Projesine ilişkin değerlendirmesinde Şentop, "Biz başından beri bu projenin o haliyle ticari olmadığını, ekonomik olmadığını, makul olmadığını düşünüyorduk. Sadece Türkiye’ye hasım olmak noktasından hareketle siyasi amaçlarla böyle bir projenin gerçekleştirilemeyeceğini biz baştan beri söylüyorduk. Daha gaz çıkmadı, onun için kimse gaza gelmesin. O bakımdan gerçekler tabii görüldü.” ifadelerini kullandı.

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Doğu Akdeniz ile hiçbir alakası olmayan ülkelerin burasıyla ilgili konuşmasını, iddialarda bulunmasını ve talepler dile getirmesini yadırgadığını dile getiren Şentop şöyle devam etti:

"Türkiye Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar ve her türlü vasıtayla, araçla müdafaa edecek, onlara sahip çıkabilecek bir kudrettedir. Biz Doğu Akdeniz’in imkanlarını başta Doğu Akdeniz’deki ülkeler olmak üzere uluslararası hukuk, adalet, hakkaniyet çerçevesinde paylaşılmasını, ekonomik imkanlarının paylaşılmasını arzu ediyoruz. Bunun barış içerisinde müzakerelerle gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz."

Özellikle Kovid-19 salgının etkisiyle bütün dünyada ciddi bir ekonomik sorun yaşandığını dile getiren Şentop, “Türkiye daha önce tarihe baktığımızda da zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşamıştır ama Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ekonomik potansiyele sahip bir ülkedir. Dünyadaki en büyük ekonomik büyüklüğe sahip 20 ülkeden birisi. Bu ekonomik sorunları Türkiye daha önce de aşmıştır. Daha büyük sorunlar vardır onları da aşmıştır. Bu sorunu da aşacak.” şeklinde konuştu.

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Göçmenler konusuna da değinen Şentop, Türkiye'nin dünyada en fazla göçmen barındıran ülke olduğunu ve bunun Türk milletinin insani ve vicdani yaklaşımının bir sonucu olduğu vurguladı.

Göçmenlere yönelik bazı münferit olaylar üzerinden genel bir değerlendirme yapılmaması gerektiğine ve Türkiye tarihinde ırkçılık olmadığına vurgu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye’de 5 milyondan fazla göçmen var, Türkiye’nin nüfusu da 85 milyon. Bu kadar çok insanın yaşadığı ülkede, bazı münferit olaylar mutlaka olur, olacaktır ama eğer bu şekilde Türkiye’de bir halkımızın onlara karşı yaklaşımında bir kasıt olmuş olsaydı, o insanlar Türkiye’de bulunmazlar, o zaman gider Yunanistan’da veya Almanya’da yaşarlardı. Yani öyle basına yansıyan üç beş olayla karar vermek çok yanlış olur, Türkiye’ye büyük haksızlık olur, bizim milletimize büyük haksızlık olur."

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Yunanistan polisinin göçmenlerin botlarını şişlerle patlatarak onları denizlerde boğulmaya terk ettiğini dile getiren Şentop, Türkiye'nin ise sınırlarına gelen göçmenlere sahip çıktığının altını çizdi.

Bir İngiliz gazetesinin 2023'teki seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceği yönündeki makalesine ilişkin soruya Şentop, "İngiliz gazeteciler önce İngiltere’deki gelişmelere baksınlar, Başbakan (Boris Johnson) ne yapacak acaba, istifa edecek mi devam edecek mi, düşürecekler mi ne olacak onunla ilgilensinler. Kendi arzu ettikleri şeyleri yazıyorlar." cevabını verdi.

Türkiye’deki başkanlık seçimlerinde 50 1 sisteminin değiştirilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruya ise Şentop, “Bunun için bir anayasa değişikliği gerekir böyle bir konu için. Böyle bir şey Meclisin gündeminde yok, Türkiye’nin gündeminde yok.” şeklinde cevapladı.

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