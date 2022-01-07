TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşıyla görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü.

Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin'i telefonla arayarak, ülkede yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi aldı. Şentop'a sürece ilişkin bilgi veren Nigmatulin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Şahsınızda TBMM'deki tüm dostlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten böyle zor günde bizim yanımızda bulundunuz" dedi.



Kazakistan bizim kardeşimiz

Meclis Başkanı Şentop da Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri, kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Mustafa Şentop, Kazakistan'da huzur ve güvenliğin sağlanmasının, Türkiye açısından çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, "Kazakistan devletinin ve Kazakistan halkının bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

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OYNAT 00:45 Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü: OHAL ilan edildi Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde LPG zammına karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.



1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılmıştı. Bu durum özellikle araçların yüzde 90'ının LPG ile çalıştırıldığı Mangistau eyaletinde büyük tepkiye yol açmıştı.

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