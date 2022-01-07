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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşıyla görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak mevkidaşı Nurlan Nigmatulin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop görüşmede ''Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri, kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşıyla görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü.

Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin'i telefonla arayarak, ülkede yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi aldı. Şentop'a sürece ilişkin bilgi veren Nigmatulin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Şahsınızda TBMM'deki tüm dostlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten böyle zor günde bizim yanımızda bulundunuz" dedi.


Kazakistan bizim kardeşimiz

Meclis Başkanı Şentop da Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri, kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.
Mustafa Şentop, Kazakistan'da huzur ve güvenliğin sağlanmasının, Türkiye açısından çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, "Kazakistan devletinin ve Kazakistan halkının bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

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