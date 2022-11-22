TBMM Başkanı Şentop Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile bir araya geldi.

Baş başa, ardından heyetler arası gerçekleşen görüşmede Şentop, Meclis Başkanlığı görevine gelişinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Şakiyev’i TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, "TBMM, milli mücadeleyi yöneten Meclistir. Daha sonra da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında açık olan ve bombalanan Meclistir." dedi.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin, Türk Dünyası için olduğu kadar, bütün dünyanın güvenlik ve istikrarı için de önemli olduğunu belirten Şentop, son dönemde iki ülke arasında artan üst düzey temasların, ilişkilerin daha ileriye götürülmesine katkısına işaret etti.

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"Bütün ülkeler yeni döneme göre pozisyon almaya çalışıyor"

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nın Kırgızistan'da düzenlenecek olmasının ilişkilere olumlu yansıyacağını kaydeden Şentop, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) son dönemde yaşadığı kurumsal dönüşümle güçlenmesinin de Orta Asya ülkelerinin istikrar ve refahına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Şentop, önemli küresel dönüşümlerin yaşandığı, jeopolitik güç kutuplarının yeniden şekillenmeye başladığı dönemde, Orta Asya’nın istikrarının daha da önem kazandığına işaret etti. Şentop, "Güç geçişleri ve güç dengelerinin oluşması konusunda bütün dünyada derin hesaplar yapılıyor. Bütün ülkeler, karşı karşıya kalınan yeni döneme göre pozisyon almaya çalışıyor. Böyle bir dönem, bölgesel ve küresel konularda ikili düzeyde ve Türk Dünyası kurumları içinde, yakın istişarelerde bulunmamız gerektiğine işaret ediyor." diye konuştu.

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"İş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz"

Türkiye’nin, Türk dünyasının güçlenmesi konusundaki girişimlere desteğini ifade eden Şentop, Kırgızistan ile beklenen yakın iş birliği konularından birisinin de FETÖ terör örgütünün faaliyetleriyle mücadele olduğunu dile getirdi. Şentop, "Dost ve kardeş ülkeleri FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz. Bu konuda Kırgız makamlarının irade sergilemesinden memnuniyet duyduk. İş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

FETÖ'nün yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu, istihbarat örgütü gibi çalıştığını belirten Şentop, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'nin uçaklarla bombalandığını, bombalardan birinin o esnada toplantı halinde olan Genel Kurul Salonu'nun yakınına düştüğünü anlattı.

15 Temmuz'da milletin vergileriyle alınmış uçaklarla Cumhurbaşkanlığı makamının da bombalandığını söyleyen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

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"Bu darbe teşebbüsünü Fethullahçı Terör örgütüne mensup olan ordu içerisindeki subayların gerçekleştirdiği mahkeme kararlarıyla tespit edildi. Bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün birinci hedefi, şüphesiz Türkiye'dir ama Türkiye dışında da faaliyet gösterdiği yüzün üzerinde ülke var. Faaliyet gösterdikleri bütün ülkeler bakımından da bir milli güvenlik riski, tehdidi teşkil etmektedir. Bu örgüt bulundukları ülkelerde askeriyede emniyette, adalet sisteminde, siyasette, bütün fırsatları haince kollayarak devleti zaafa uğratma kapasitesini elde etmeye çalışmaktadır. Bu hain yapı, zamanı geldiğinde inandığı en küçük bir fırsatta, içinde örgütlendiği devlete ve halkına saldıracak bir cüretkarlığa sahip. Bizim 15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz tecrübe bunu göstermekte."

FOTOĞRAF 16 Gönüllü koruculuk yapan babası Cemil Kandemiri 6 Ocak 1993te terör örgütü PKKnın saldırısında şehit veren Kandemir, babasını örnek alıp güvenlik korucusu oldu. Bir çocuk annesi, 31 yaşındaki Kandemir, görev yaptığı bölgedeki operasyonlara ve yol uygulamalarına katılıyor. Kandemir, mesai sonrası zamanını evde kendisini bekleyen 11 yaşındaki otizmli oğlu ile geçiriyor. Fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan Kandemir, küçük yaşlardan beri ülkeye güvenlikle ilgili alanda hizmet etmenin hayalini kurduğunu, 4 yıldır da vatan savunmasında görev almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Annelik ve vatan savunmasının en kutsal görevlerin başında geldiğini belirten Kandemir, şöyle devam etti: Babam, ben 2 yaşındayken şehit oldu. Vatan hainleri teröristlere karşı her zaman mücadelemize devam edeceğiz. 11 yaşında otizmli çocuğum var, ona nasıl bakıyorsam, ona nasıl sevgi ve şefkat gösteriyorsam, vatanım için de aynı mücadeleyi vereceğim. Oğlumu da koruyorum, vatanımı, milletimi, bayrağımı da koruyorum. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Onlar için mücadele ediyorum. Babasının izinde, kimseye pabuç bırakmadan görevini icra ediyorAnadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan ise Türkiye genelinde 31 ilde yaklaşık 800 kadın güvenlik korucusunun vatan savunmasında görev yaptığını anlattı. Kadın korucuların, kadın asker ve polisler gibi azim ve özveriyle vatana sahip çıktığını vurgulayan Turan, Evde anneler, vatan savunmasında ise üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. dedi. Bu kadın koruculardan birinin de Hülya Kandemir olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti: Kadın korucularımızdan Hülya, 4 yıl önce güvenlik korucusu oldu. Hülya hanımın bir de otizmli çocuğu var. Çocuğuyla nasıl ilgileniyorsa, silahı ve göreviyle de o şekilde ilgileniyor. Yol aramalarında, ev aramalarında aktif olarak görev alıyor. Aynı zamanda PKK terör örgütünün zarar verdiği ailelerden biri. Daha 2 yaşındayken terör örgütü tarafından babası şehit ediliyor. Daha babasını görmeden, bilmeden sadece fotoğraflarda tanıyan bir korucumuz. Vatanına olan görevini dört elle yerine getirmeye çalışıyor. Babasının yolunda, babasının izinde, kimseye pabuç bırakmadan görevini icra ediyor. Şehit babanın izinde güvenlik korucusu oldu: Annelik ve vatan savunması en kutsal görev Mardin'de 2 yaşındayken babasını terör saldırısında kaybeden güvenlik korucusu Hülya Kandemir, 4 yıldır vatanın huzuru ve güvenliği için nöbet tutuyor. Evde 11 yaşındaki otizmli oğlunun ihtiyaçlarını karşılayan Kandemir, fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanıyor. BiP'te paylaş

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"İlişkilerimize zarar vermemesine de dikkat etmekte fayda var"

FETÖ'nün gerçek niyetini gizlediğini vurgulayan Şentop, dost ve kardeş ülkelerin FETÖ'ye karşı uyanık olmasını gerektiğinin altını çizdi. FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerde, o ülkeyle Türkiye arasındaki ilişkilere de zarar vermeye çalıştığını kaydeden Şentop, şu ifadeleri kullandı:

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"Bu konuda ilişkilerimize bu örgütün zarar vermemesine de dikkat etmekte fayda var. Tabii bazı ülkelerin yetkilileriyle görüştüğümüzde sadece bu örgütün Türkiye'den kendi ülkelerine gelen kişilerden ibaret olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Halbuki yıllardır okullar aracılığıyla faaliyet gösterdikleri ülkelerde o ülkelerin çocuklarını örgüt mensubu olarak yetiştirme ve gerektiği zaman o devlet ve halka karşı kullanma kapasitesinin bulunduğunu birçok ülkede takip ediyoruz."

Kırgızistan'a KKTC teşekkürü

Şentop, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olması konusunda Kırgızistan'ın verdiği destek için de teşekkür etti. Şentop, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönemde Kırgızistan'ın başkanlık ettiği, Türk Devletler Teşkilatı, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve TÜRKSOY etkinliklerine katılım sağlayabilmesini teminen Kırgız makamlarının aktif desteğini bekliyoruz." dedi.

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