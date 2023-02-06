TBMM Başkanı Şentop: Meclis çalışmalarına ara verilecek

"Siyasi partilerimiz milletvekillerini, bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak görevlendiriyorlar. Bu çerçevede biz, bir Danışma Kurulu toplantısı yaparak Meclisimizin bu haftaki sadece Genel Kurul çalışmalarını, önümüzdeki salı gününden itibaren devam etmek üzere, erteleme kararı aldık. Yarın bu, Genel Kurulda görüşülüp neticelendirilecek. İttifakla bu kararı aldık. Burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arkadaşımız da vardı, partisinin MYK toplantısı için ayrılmak durumunda kaldı. Tabii hep beraber, TBMM başta olmak üzere bütün milletvekillerimiz burada yaşanan bu felaketle ilgili olarak büyük bir gayret içerisindeyiz, çok yakından takip ediyoruz. Yapılabilecek olanları yapmak için de bütün arkadaşlarımız burada veya bölgelerinde çalışma içerisindeler. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizi milletimize bütün arkadaşlarımız adına iletiyorum."