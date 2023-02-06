TBMM Başkanı Şentop: Meclis çalışmalarına ara verilecek

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TBMM Başkanı Şentop
Şentop, TBMM'de Danışma Kurulu toplantısının ardından, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin, fay hattı üzerindeki birçok şehri ve nüfus olarak halkın önemli bir kısmını etkilediğine işaret eden Şentop, vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.
Şentop, bu durum üzerine, bütün siyasi partilerden bazı milletvekillerinin bölgelerine gittiğini, bazılarının da gitmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
TBMM Başkanı Şentop, bir yardım kampanyası başlatılıp başlatılmayacağının sorulması üzerine, yarın bu konuda ortak bir açıklama yapılacağını bildirdi.
Şentop, "Daha önce düşündüğümüz ama bu deprem felaketiyle beraber acil duruma gelen kan bağışı kampanyasını başlattık. Şeref Holü'nde, sağlık birimimizin önünde. Buradaki hem personel arkadaşlarımız hem milletvekillerimizden hem de ziyaretçi olarak gelenlerden kan bağışı alacağız. Bildiriyle ilgili de yarınki toplantı için bir çalışma yapacağız." diye konuştu.
Kendisi veya yakınları enkaz altında kalan milletvekilleri bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Şentop, yakınlarıyla ilgili irtibat halinde oldukları milletvekillerinin bulunduğunu, süreci takip ettiklerini söyledi.