TBMM Başkanı Şentop Mevlana İdris Kütüphanesi'nin açılışında konuştu: Hayata bakışında başkalarının göremediklerini gören bir perspektifi vardı

TBMM Başkanı Şentop, Sultanbeyli'deki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin 20 yıl önceki durumunu anımsatarak, bugün gelinen noktaya vurgu yaptı.

Sultanbeyli'nin kültürel çalışmalarla da dikkati çektiğini belirten Şentop, "Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Nice böyle çalışmalar, inşallah devam eder. Bu kütüphanenin 7/24 açık olması son derece önemli. Bizim gençliğimizde kütüphaneler normal mesai saatleri içerisinde çalışırdı. 17.00-17.30 gibi kütüphaneler kapanırdı. Marmara Üniversitesi'nde idari görevdeyken dekan arkadaşımızın da gayretleriyle gece 12'ye kadar açık yapmıştık kütüphaneyi. Çok ilgi çekmedi. Ama zaman içerisinde 24 saat açık olan kütüphanelerin kıymeti anlaşıldı. İlçelerimizde özellikle gençlerin çalışabileceği mekanların olması son derece önemli." diye konuştu.

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Şentop, 1987'de hukuk fakültesine başladığını, Mevlana İdris Zengin'le de tanışmalarının o döneme denk geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Vefatına kadar yakın arkadaşlığımız, dostluğumuz devam etti. Biz de 1988'de dergi çıkarttık. O dergiye görünür, görünmeyen destekleri oldu. Bir hukuk dergisi. Bizim bilhassa edebiyat ilgimizi canlı tutan, Andırın Postası'nın eki İkindi Yazıları'nda genç yazarlara, edebiyat şiir alıştırmaları yapan gençlere sayfalarını açtı. Yakın arkadaş çevremiz vesilesiyle çok sık görüşmüştük. 2019'un Eylül ayının ortalarında birlikte çalışmaya başladık. Zaman zaman konuşmalar yapıyordum, bu konuşmalar içerisinde dikkati çeken cümleler ve kelimeler vardı. Onların sahibinin Mevlana İdris olduğunu söylemek isterim. Hayata bakışında, başkalarının göremediklerini gören bir perspektifi vardı."

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Mevlana İdris Zengin ile olan dostluğundan bahseden Şentop, konuşmasında kendisiyle en son 23 Nisan 2022'de TBMM'deki bir programda beraber olduklarını kaydetti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise yaptığı konuşmada kütüphane hakkında bilgi vererek, ilçeye önemli bir değer daha kazandırdıklarını söyledi.

Açılışa Mevlana İdris Zengin'in ailesi, dostları ve ilçe sakinleri katıldı.

Açılışın ardından Şentop, kaleme aldığı "Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik" adlı kitabını öğrenciler için imzaladı.

Sultanbeyli Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı kütüphane, 24 saat hizmete açık olacak. Kütüphanede lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacılar için ayrılmış Haluk Dursun ve Teoman Duralı araştırma salonları da bulunuyor.

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Zengin kaynakları, dijital araştırma ortamı ve yardımcı ekipmanların da yer aldığı kütüphane özellikle gençlere sunduğu imkanlarla öne çıkıyor.

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