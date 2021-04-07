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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun

TBMM Başkanı Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için baş sağlığı dileğinde bulundu.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için baş sağlığı dileğinde bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın şehit pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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