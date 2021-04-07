TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun

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Mehmetçik yerli ve milli olarak üretilen askeri üs ile daha güvende

Mehmetçik’in her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarıyla gerçekleştirebilmesi için Milli Savunma Bakanlığınca yerli ve milli olarak üretilen arazide kullanılan yaşam alanları, emniyet ve kolaylık tesisleri, kıyafet, koruyucu melbusat, silah, teçhizat ile gıda malzemeleri tanıtıldı.