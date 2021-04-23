TBMM Başkanı Şentop: Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Meclis'in görevidir

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, oturum açılışında konuşmasını gerçekleştirdi.

Şentop'un açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir.

Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir.

Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir.

Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir.

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101 yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi mücessem hali ve karargahı olmuştur."

Ayrıntılar geliyor...





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FOTOĞRAF 6 İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 23 Nisan Polis Korteji düzenledi. Kortej, saat 11.00'de Kadıköy Bağdat Caddesi'nden hareket etti. Kortejin önündeki klasik model üstü açık otomobilde bulunan kırmızı ve beyaz balonlar havaya bırakıldı. Kortej, polis ekiplerinin sirenleri ve polis helikopteri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, Fatih Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı. Polis kortejine, klasik model üstü açık otomobil, 36 adet Motosikletli polis timi, 4 araç, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şube müdürlüğü ekipleri ve Polis helikopteri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan korteji İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "23 Nisan Polis Korteji" geçişi düzenledi. Kortej, Kadıköy Bağdat Caddesi'nden başlayarak, Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde son buldu. Korteje, klasik model üstü açık otomobil, 36 motosikletli polis timi, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şube ekipleri ve polis helikopteri gösteriye katıldı.

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