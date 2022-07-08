TBMM Başkanı Şentop: Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları sonlandırmak için Meclis gerekli adımı atacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis personeli ile bayramlaşması sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin "Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız" dedi.

CEZALARLA OLACAK BİR HUSUS DEĞİL

Şentop, son dönemde sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olayları hakkındaki soruya da şöyle cevap verdi: "Biz sadece sağlığımızı değil, kendi canımızı emanet ediyoruz hekimlere. Üzerine de büyük bir kararlılıkla gidiliyor, gidilecek. Şüphesiz sadece cezalarla olacak bir husus değil. Yapılabilecek başka bir şey varsa, biz her zaman ben de buradaki eminim ki parlamentodaki arkadaşlarımız da dahil gereken her adımı atmak, bu olayları, vakaları sonlandıracak adımları atmak için kararlılık içerisindeyiz. Bunu destekliyoruz her zaman."

BENİ RAHATSIZ EDİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama devamsızlığının işleme alınmasına ilişkin, “Devamla ilgili tartışmalar bir yana ama bir milletvekilinin sürekli devamsızlık halini içerecek şekilde bir tavırda olması, hiç devam etmemesi ve bu şekilde de milletvekili özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor. Meclis’e devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış” dedi.