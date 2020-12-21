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Gündem TBMM Başkanı Şentop Yüzlerce ülkenin semasında, tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Yüzlerce ülkenin semasında, tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir

TBMM Başkanı Şentop: Yüzlerce ülkenin semasında, tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye güçlü bir devlettir ve dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde dost-düşman buna herkes şahitlik yaptı. Yüzlerce ülkenin semasında, tıbbi malzeme götüren uçaklarımız, ülkemizin ve iyiliğin bayrağını gösterdi. Bu bizim için iftihar vesilesidir. İyiliğin hakim olması, kötülüğün, zulmün azalması isteğinden başka bir amacımız yoktur, olmamıştır."

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye güçlü bir devlettir ve dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde dost-düşman buna herkes şahitlik yaptı. Yüzlerce ülkenin semasında, tıbbi malzeme götüren uçaklarımız, ülkemizin ve iyiliğin bayrağını gösterdi. Bu bizim için iftihar vesilesidir. İyiliğin hakim olması, kötülüğün, zulmün azalması isteğinden başka bir amacımız yoktur, olmamıştır."

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