TBMM Başkanı Şentop'dan 14 Mayıs mesajı: Milletimiz kararını vermiş görünüyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimin ilk turda biteceğini söyleyen Şentop, "Bir de milletimiz bir karar vermiş gibi gözüküyor. Karar vermeyi kolaylaştıran bir tablo da var karşımızda" dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Benim kanaatim birinci turda sonuçlanır seçim. Bunu temenni olarak söylüyor değilim şüphesiz temennimiz de öyledir ama seçim işleri başkanlığı yaptım uzun süre AK Parti'de gerek anket çalışmaları gerek saha izlenimlerimi dikkate alarak bunu söylüyorum.

'Milletimiz bir karar vermiş'

Bir şu maksatla bakmak lazım meseleye seçim çok ilginç bir atmosferde devam ediyor. Biraz deprem sonrası gelişmeler sebebiyle çok canlı hareketli bir seçim havası yok sahada. Bir de milletimiz bir karar vermiş gibi gözüküyor. Karar vermeyi kolaylaştıran bir tablo da var karşımızda.

The Economist'in skandal kapağı

En son bu meşhur Economist dergisinin kapağı ki Ocak ayında yine böyle bir kapak yapmıştı. Fransa, İngiltere, ABD'deki bazı çevreler ki bunlar durup dururken akıllarına geldiği için bunları yapan kişiler değil bu kapakların yazıların etkilerinin ne olacağını öngörebilen kişiler.

O kadar bir ihtiras içerisindeler ki kendilerini tutamıyorlar engelleyemiyorlar. Bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı bir Türkiye karşıtlığı. Bu tablo bence milletimiz tarafından da görülüyor. Tayyip Erdoğan'ın mukadderatıyla Türkiye'nin mukadderatı örtüşmüş durumda şu anda. Terör örgütü PKK bağlamında tartışmalar yapılıyor. Aslında biliyoruz ki dünyada bu tür terör örgütleri özellikle uluslararası istihbarat örgütlerinin desteklediği bazı devletlerin desteklediği terör örgütleri bağımsız kendi kendine karar veren örgütler değil. Bunların bir amacı var yeni sömürgecilik anlayışı çerçevesinde bazı bölgelere öncü kuvvet olarak bulunuduruluyor sokuluyor destekleniyor.





Türkiye kuşatılmış durumda

PKK Terör örgütü de aynı şekilde bir fonksiyon icra ediyor uzun zamandır. Önce Türkiye'de daha sonra başka ülkelerde bir siyasi oluşum için altyapı hazırlanıyordu uzun zamandır. Şimdi ise bu daha açık bir şekilde ortaya koyuluyor. Esas mesele Türkiye yeni bir dünya düzeni oluşma aşamasında Türkiye kuşatılmaya çalışılıyor. Esas hedef de şudur Türkiye silahlı kuvvetlerini sınır ötesi harekattan çeksin Suriye'nin kuzeyinden çeksin ve Suriye'nin kuzeyine operasyon gerek gördüğü zaman operasyon yapmasın. Bu taahhüt verildiği taktirde bence her türlü destek verilecektir terör örgütü de onun arkasındaki kuklacılar da.







