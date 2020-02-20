TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç onuruna TBMM Tören Salonu'nda verdiği yemeğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç'in, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldiğini dile getiren Şentop, kendisini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

OYNAT 00:00 "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'daki ırkçı saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ifade eden Şenop, 'Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor' dedi. BiP'te paylaş

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"Endişeyle takip ediyoruz"

Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine Şentop, "Haber aldığım zaman büyük üzüntü duydum. Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz. Bilhassa Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına karşı girişilen eylemlerde de bu boyutlara varması bizim açımızdan hakikaten ciddi endişeler doğuruyor" dedi.

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"İslamafobi yükselişte"

Şentop, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin, dünyanın çeşitli yerlerinde terörle mücadele için bazı çalışmalar yürütürken kendi topraklarında ırkçı, yabancı düşmanı ve İslamofobik terörün yükselişine engel olmayı öncelemeleri gerektiğine işaret etti.

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"Terörle mücadele etmeliler"

Almanya'nın artık gerçek manada bu işin sorumluluğunun farkına varması gerektiğine vurgu yapan Şentop, "Irkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması ve esasen bunu da gerçekten öncelikle kabul etmesi gerekiyor. Ben inşallah bundan sonra bu konuda daha fazla dikkat, titizlik gösterileceğini, ırkçı ve Nazi kökenli terörle mücadele edilmesi gerektiğini, bu olayın bizi bu konuda ikaz etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.