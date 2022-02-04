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ANKARA

TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı'na düzenlenen saldırılara tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da Atatürk, Edirne'de Adalet anıtlarına yönelik saldırılara tepki göstererek, "Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar deniyor; millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtına düzenlenen saldırılara tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Şentop, sosyal medya hesabından, "TBMM'nin ilk başkanı, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun'da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum." paylaşımını yaptı.

Edirne Uzunköprü'de bulunan Adalet Anıtı'nın da saldırıya uğradığını belirten Şentop, "Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar deniyor; millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır. Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da ilginç görüntüler: Atatürk Anıtı etrafında dönmeye başladılar
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Samsun'da ilginç görüntüler: Atatürk Anıtı etrafında dönmeye başladılar
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi hâline gelen anıtın etrafında bir grup dönmeye başladı. Sosyal medyada 'Atatürk heykeli etrafında tavaf' yorumları yapılan video, kısa sürede tartışmaları da beraberinde getirdi.

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