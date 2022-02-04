TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı'na düzenlenen saldırılara tepki

Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un lüks kayak tatiline sert eleştiri: Ya belediye kasasından ödendi ya da müteahhit sponsor oldu

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, İstanbul'un karla mücadele ettiği sırada İsviçre'de tatilde olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi.



Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden Courchevel'de olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir. Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel.' dedi.

