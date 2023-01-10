TBMM Başkanı Şentop'tan başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü teklifine ilişkin, “Gerçekten bir çözüm istemiyorsa bu çözüm anayasal düzenlemesiyle düşünülmelidir. Anayasa ile daha güçlü bir hukuki teminat olur. Herkes ilkesel olarak bu sorun çözülmelidir diyor. Bu açıdan bakıldığında komisyondan geçer diye düşünüyorum.” dedi.

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