Gündem TBMM Başkanı Şentoptan başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü teklifine ilişkin, “Gerçekten bir çözüm istemiyorsa bu çözüm anayasal düzenlemesiyle düşünülmelidir. Anayasa ile daha güçlü bir hukuki teminat olur. Herkes ilkesel olarak bu sorun çözülmelidir diyor. Bu açıdan bakıldığında komisyondan geçer diye düşünüyorum.” dedi.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentoptan başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü teklifine ilişkin, “Gerçekten bir çözüm istemiyorsa bu çözüm anayasal düzenlemesiyle düşünülmelidir. Anayasa ile daha güçlü bir hukuki teminat olur. Herkes ilkesel olarak bu sorun çözülmelidir diyor. Bu açıdan bakıldığında komisyondan geçer diye düşünüyorum.” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Sorsanız bunlar demokrat
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Sorsanız bunlar demokrat

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Kanaatimiz evet yönündedir
GÜNDEM
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Kanaatimiz evet yönündedir

Devlet Bahçeli: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor
OYNAT 11:27
Devlet Bahçeli: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili de konuştu. Bahçeli, ''Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz, cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Tüm FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalıştı. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmeye çalışıldı. Bir iç hesaplaşma olduğu algısı yaratılmak istendi. Dikkat, temkin, uyanıklık şarttır'' dedi.
Kayaların içi oyularak yapıldı

Kayaların içi oyularak yapıldı

​Başka bir benzeri daha yok: Yabancı turistlerin ilk durağı oldu.
Dünyanın en iyi köyleri arasında

'Dünyanın en iyi köyleri' arasında

Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor.
Kılıçdaroğlu HDPnin Hazine yardımının kesilmesine ilişkin karara karşı çıktı: Kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar TL'ye çıkartıyoruz.

​Müslüme davasında şoke eden gelişme.

​Bakan Kurum 'vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk' diyerek duyurdu.

Bakan Kurum: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim yaptık
Gündem

Bakan Kurum: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık" dedi.

BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor
Gündem

BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim tarihine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'a vereceği maaş da belli oldu. Peki Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek? Samet Akaydın'ın maaşı ne kadar olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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