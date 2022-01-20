Gündem TBMM Başkanı Şentoptan HDPli Güzelin fezleke açıklaması
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili açıklarda bulundu. Şentop, "TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentoptan HDPli Güzelin fezleke açıklaması
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili açıklarda bulundu. Bu kişilerle ilgili gerekli hükümlerin olduğunu belirten Şantop şunları söyledi: "TBMM'de 1500 civarında dosya var. Bunlar arasında iç tüzük çerçevesinde hareket etme yetkisi Karma Komisyona ait. Karma Komisyon bunları kendi gündemi dahilinde görüşüyor. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasıyla ilgili Hazırlık Komisyonu çalışması oluyor. Bunun üzerine Karma Komisyon yeniden görüşme yapıyor. Bunun dışındaki hususlarda Karma Komisyon yetkisinden başka ben bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum.

Mazbatalı teröristler
GÜNDEM
Mazbatalı teröristler

"Dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir müessese var"

TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez. Bu kişiler için gerekli hükümler var. Dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir müessese var.

Bekir Bozdağ'dan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası hakkında açıklama: Bir buçuk iki ay içerisinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak
OYNAT 01:04
Bekir Bozdağ'dan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası hakkında açıklama: Bir buçuk iki ay içerisinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası hakkında açıklama yapan Bozdağ, 'Bir buçuk iki ay içerisinde komisyon çalışmalarını tamamlayacak ve kararını açıklayacaktır.' dedi.
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Teknoloji

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Gündem

Meteoroloji uyardı: Hafta sonundan itibaren aşırı soğuklar geliyor

Meteoroloji, yurdun hafta sonundan itibaren aşırı soğukların etkisi altına gireceğini açıkladı. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan 22 Ocak Cumartesi günü itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından iitbaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor.
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezleke açıklaması
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili açıklarda bulundu. Şentop, "TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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