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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'ye tepki: Türkiye'nin aleyhine hareket ediyorlar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklamada bulunarak, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir. Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Şentop, Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylemin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan HDPye tepki: Türkiyenin aleyhine hareket ediyorlar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklamada bulunarak, "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir. Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Şentop, Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylemin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürdüğünü söyledi.

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