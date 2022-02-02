​TBMM Başkanı Şentop’tan İnşaat Mühendisleri Odası’na tepki ​ ​

Gara şehitleri için taziye yayınlamayan İnşaat Mühendisleri Odası’nı (İMO) eleştirdiği için 30 gün meslekten men cezası alan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’ya TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan destek.

Meslek odalarının siyasette bölücü tavır ve duruşlarının son örneklerinden birini sergileyen İMO, “Gara şehitleri için neden taziye mesajı yayınlamıyorsunuz” diye soran Kocaeli İnşaat Mühendisleri Şube Başkanı’na ceza vermişti.

Lütfi Kaşıkçı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da konuyu TBMM’de eleştirmiş, “odanın muhalefet partisi gibi çalıştığı ve bölücülerin sözcülüğünü yaptığını” kaydetmişti. Kendisi de inşaat mühendisi olan MHP’li Kaşıkçı da İMO tarafından 30 gün meslekten men cezasına çarptırıldı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, MHP milletvekilini arayıp destek olduğu öğrenildi. Toplumsal bir meselede düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmanın bir parlamenter faaliyet olduğunu kaydeden Şentop, bu sebeple bir milletvekilinin mensubu olduğu meslek odası tarafından cezalandırılmasını kabul edilemez bulduğunu vurguladı.