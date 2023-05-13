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TBMM Başkanı Şentop'tan seçim mesajı: Karanlık emellerine nail olamayacaklar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın yapılacak seçimlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vatandaşların yarın sandık başına giderek tercihini ortaya koyacağının altını çizen Şentop, "Topraklarımız üstünde husumet kasırgaları estirmek isteyen odaklar, karanlık emellerine nail olamayacaklardır. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

18:48 . 13/05/2023 Cumartesi
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "İnanıyorum ki aziz milletimiz, bu demokrasi imtihanını ferasetiyle dünyaya örnek olacak şekilde bir kez daha sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, demokrasiye ve millet iradesine giden yolların önemli ve o yolun sonunun bugüne kadar ülke ve millet için her daim aydınlık olduğunu belirtti.

"Husumet kasırgaları estirmek isteyen odaklar, karanlık emellerine nail olamayacaklardır"

Vatandaşların yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için tercihini ortaya koyacağının altını çizen Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki aziz milletimiz, bu demokrasi imtihanını ferasetiyle dünyaya örnek olacak şekilde bir kez daha sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır.

Milletimiz, bu süreçte dile getirilen ve kaos ortamına yol açacak mesnetsiz iddia ve korku senaryolarını da boşa çıkartacaktır. Türkiye, bir esenlik ve kardeşlik yurdudur. Bu gerçeğe gölge düşürmek, topraklarımız üstünde husumet kasırgaları estirmek isteyen odaklar, karanlık emellerine nail olamayacaklardır. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Mitingi'nde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız'' açıklamasında bulundu.


#Seçim
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#Mustafa Şentop
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