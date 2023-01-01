TBMM Dışişleri Komisyonu'nda altı kanun teklifi kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıl gibi bir süreç sonunda gerçekleşecektir. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacak. Kadrolu olanların maaşı da artacak. Peki sözleşmeliden kadroya geçenlerin maaşları ne kadar olacak, hangi haklara sahip olacak? Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde neler var? İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde.