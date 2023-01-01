TBMM Dışişleri Komisyonu'nda altı kanun teklifi kabul edildi
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 6 kanun teklifini kabul etti.
17:24 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
TBMM
AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
"Türkiye ile KKTC arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile İtalya arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Vietnam Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ve Lesotho Krallığı Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Kırgızistan Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."
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