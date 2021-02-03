TBMM Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti

TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti.
Yapılan açıklamada, ''Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz'' denildi.
Ayrıntılar geliyor...
TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti.
Yapılan açıklamada, ''Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz'' denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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