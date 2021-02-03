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POLİTİKA

TBMM Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti

TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM'den AYM'nin Enis Berberoğlu kararına iade.
TBMM'den AYM'nin Enis Berberoğlu kararına iade.

TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti.

Yapılan açıklamada, ''Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz'' denildi.

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