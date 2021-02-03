TBMM Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti

Teknoloji

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST tam hızıyla devam ediyor olacak

Bu yıl 21-26 Eylül tarihlerinde dördüncü kez düzenlenecek olan Teknofest için Atatürk Havalimanı'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalar daha da kapsamını genişleterek, geçen yıl 23 yarışma vardı bu yıl 35 yarışma olacak şekilde Teknofest tam hızıyla devam ediyor olacak. Yarışmalarımızın biraz daha tematik olarak sağlık teknolojilerine, biyoteknoloji gibi alanlara yöneldiğini görüyoruz" dedi.