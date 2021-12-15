Gündem TBMM Genel Kurulunda el hareketi tartışması Madem sıkıntı yok Kılıçdaroğluna aynen iade ediyorum
POLİTİKA

TBMM Genel Kurulu'nda 'el hareketi' tartışması: Madem sıkıntı yok Kılıçdaroğlu'na aynen iade ediyorum

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında 'el hareketi' tartışması yaşandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ahlak dışı hareketi anımsatarak "CHP Grup Başkanvekilinin Meclis'te masumlaştırarak tarif ettiği şekliyle madem sıkıntı yok, o hareketi millet adına Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP Grubu'na aynen iade ediyorum" dedi. Bu sözler üzerine Meclis'te gerginlik oluştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
TBMM Genel Kurulunda el hareketi tartışması: Madem sıkıntı yok Kılıçdaroğluna aynen iade ediyorum
AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgi başkanlığında, 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi maddelerini görüşmek üzere toplandı.

"O HAREKETİ AYNEN İADE EDİYORUM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, bütçe görüşmelerinin ilk günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketini hatırlatarak, "Bu hareket milletimize karşı yapılmış bir harekettir ve ben de milletin bir vekili olarak CHP Grup Başkanvekilinin Meclis'te masumlaştırarak tarif ettiği şekliyle madem sıkıntı yok, o hareketi millet adına Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP Grubu'na aynen iade ediyorum" diye konuştu.

Özsoy'un sözleri üzerine Genel Kurul'da yeni bir tartışma başladı. CHP'liler oturdukları yerden Özsoy'a, 'terbiyesiz, hadsiz' diyerek tepki gösterdi.

'HADDİNİ BİLECEKSİN'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti'li Özsoy'a, "Atatürk'ün partisinin, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına saygısızca hitap etmen asla kabul edilemez, haddini bileceksin, haddini bileceksin, hadsiz. Haddini bileceksin" diye seslendi.

Tartışmaya Grup Başkanvekilleri de dahil oldu. Oturuma birkaç kez verilen araların ardından görüşmelere devam edildi.

Kılıçdaroğlu ahlak dışı el hareketini savundu: Konuşurken hangi hareketi yapacağınızı bilemezsiniz
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu ahlak dışı el hareketini savundu: Konuşurken hangi hareketi yapacağınızı bilemezsiniz

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.
Tesla çalışanlarından taciz davası

Tesla çalışanlarından taciz davası

'​Elon Musk'ın attığı tweetler durumu kötüleştirdi.'
En iyi kadroya G.Saray damga vurdu

En iyi kadroya
G.Saray damga vurdu

Avrupa Ligi'nin en iyi 11'inde temsilcimizin iki futbolcusu yer aldı.
Sağlık Bakanı Koca yeni Omicron tedbirini duyurdu: Hatırlatma dozu üç aya indi

​Sağlık Bakanı Koca: Hatırlatma dozu üç aya indi.

​Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç özel temsilci olarak görevlendirildi

​Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Devlet Bahçeli: Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamalar tarihi bir hata.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.