TBMM Genel Kurulu'nda 'el hareketi' tartışması: Madem sıkıntı yok Kılıçdaroğlu'na aynen iade ediyorum

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgi başkanlığında, 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi maddelerini görüşmek üzere toplandı.

"O HAREKETİ AYNEN İADE EDİYORUM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, bütçe görüşmelerinin ilk günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketini hatırlatarak, "Bu hareket milletimize karşı yapılmış bir harekettir ve ben de milletin bir vekili olarak CHP Grup Başkanvekilinin Meclis'te masumlaştırarak tarif ettiği şekliyle madem sıkıntı yok, o hareketi millet adına Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP Grubu'na aynen iade ediyorum" diye konuştu.

Özsoy'un sözleri üzerine Genel Kurul'da yeni bir tartışma başladı. CHP'liler oturdukları yerden Özsoy'a, 'terbiyesiz, hadsiz' diyerek tepki gösterdi.

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'HADDİNİ BİLECEKSİN'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti'li Özsoy'a, "Atatürk'ün partisinin, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına saygısızca hitap etmen asla kabul edilemez, haddini bileceksin, haddini bileceksin, hadsiz. Haddini bileceksin" diye seslendi.

Tartışmaya Grup Başkanvekilleri de dahil oldu. Oturuma birkaç kez verilen araların ardından görüşmelere devam edildi.

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