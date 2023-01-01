TBMM Hazırlık Komisyonu CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'a süre verdi
TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.
15:32 . 17/01/2023 Salı
DHA
İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili
Ali Mahir Başarır
ve İYİ Parti Mersin Milletvekili
Lütfü Türkkan
'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.
Süre verildi
Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.
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