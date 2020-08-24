Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TBMM Hazırlık Komisyonundan, Bağımsız Milletvekili Çelikin dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesi
POLİTİKA

TBMM Hazırlık Komisyonundan, Bağımsız Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesi

Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonu, hakkındaki iddialar nedeniyle HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını tavsiye etti.

Haber Merkezi İHA
HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiye edildi.
HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiye edildi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 1. Hazırlık Komisyonunun, görev süresinin dolduğu bugünkü toplantısında, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosya görüşüldü.

1. Hazırlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in, geçen hafta gerçekleştirilen komisyon toplantısında sözlü savunmasını yaptığını, yazılı savunmasında olduğu gibi söz konusu kişiyle zorla cinsel ilişkiye girmediğini, bir gün evinde kaldıklarını söylediğini aktardı.

  • Özkaya, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada ise komisyon üyelerinin tamamının, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandığını bildirerek, "Komisyonumuz, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için oy birliğiyle tavsiye kararı aldı." dedi.

Tecavüzcü vekil için karar vakti: Eski HDP vekili tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
GÜNDEM
Tecavüzcü vekil için karar vakti: Eski HDP vekili tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

"Suçun ve iddianın ciddi olduğu..."

Raporu 2 Eylül'e kadar yazarak Karma Komisyona sunmak istediklerini ifade eden Özkaya, "Bu sırada ek görüş bildirmek isteyen milletvekilimiz olursa onu da raporumuza ekleyerek raporumuzu tamamlayacağız. Mümkün olan en kısa sürede raporumuzu sunmak istiyoruz. Daha sonra Karma Komisyon'un bir aylık görev süresi başlayacak. Karma Komisyon'un kararına göre de dokunulmazlığın kalkması veya kalkmaması yönündeki Meclis iradesi belirlenmiş olacak Genel Kurula sunularak." diye konuştu.

Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı
GÜNDEM
Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı

Özkaya, hem müştekiyi hem savunmayı dinlediklerini belirterek, "Burada suçun ve iddianın ciddi olduğunu, bu ciddi iddiayla da yasama organının bir üyesinin töhmet altında kalarak, yasamanın sürekli, 'Tecavüz edeni koruyor.' algısı oluşmaması açısından konunun yargı tarafından yürütülmesini doğru gördük. Komisyon üyeleri oy birliğiyle bu kararı verdi." ifadelerini kullandı.

Karma Komisyonun 1 Ekim'den sonra karar vermesinin ardından konunun TBMM Genel Kurulu gündemine geleceğini anlatan Özkaya, daha sonra Genel Kurulun takdiriyle dokunulmazlığın kalkacağını ya da kalkmayacağını kaydetti.

Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadını dinledi
GÜNDEM
Bakan Soylu, HDP'li Tuma Çelik'in istismarına uğrayan kadını dinledi
Abone Ol Google News
Can kaybı 8e yükseldi

Can kaybı 8'e yükseldi

​Giresun'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Çocuklar için maske uyarısı

Çocuklar için maske uyarısı

"İki yaşına kadar olan çocuklara asla ve asla maske takılmamalı"
Tünelin sonunda ışık göründü

Tünelin sonunda
ışık göründü

DSÖ'den önemli koronavirüs aşısı açıklaması.
Oynayanlar 11 <br>izleyenler +18 yaşında

Oynayanlar 11
izleyenler +18 yaşında

​Afiş değişti ama fragman duruyor.
Ben böyle bir şey görmedim!

Ben böyle bir şey görmedim!

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıklama yaptı.

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.

10 dakika oksijene servetimi verirdim

10 dakika oksijene servetimi verirdim

48 gün yoğun bakımda kaldı.
Altında petrol var!

Altında petrol var!

Doğal gaz keşfi sonrası Sivas'tan ilginç çağrı..
Araçları <br>ateşe verdiler

Araçları
ateşe verdiler

Şampiyonlar Ligi finali sonrasında polisle çatıştılar.

Fenerbahçe'de<br> korona vakası

Fenerbahçe'de
korona vakası

​Bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bahçeli'den doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklama.
'Feda' diyen <br>tek futbolcu

'Feda' diyen
tek futbolcu

Bir isim dışında kimse indirimi kabul etmedi.
Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sosyal medyayı sallayan görüntü

​Ayasofya Camii'nde protez bacaklarıyla namaz kıldı.
Normalleşme<br>desteği verilecek

Normalleşme
desteği verilecek

Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.