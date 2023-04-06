TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi

TBMM Genel Kurulu milletvekili seçimleri dolayısıyla tatile girdi. Genel Kurulda, yasama yılını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de bulundukları sürede kendilerine milletin verdiği görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bugüne kadar hiç kimseyi incitmediğini, hakaret etmediğini, kimsenin şahısına karşı herhangi bir saldırıda bulunmadığını kaydeden Elitaş, "H

iç kin tutmadım, burada konuşulan burada kalır. Hepimiz millet için çalıştık, hepimiz insanlarımızın, Türk milletinin iyiliği, onların selameti için çalıştık, gayret ettik; kanun tasarıları görüşülürken aynı düşüncelerle yaptık.