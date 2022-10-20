Gündem TBMMde araştırma komisyonu kuruldu
ANKARA

TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Amasra’daki maden faciasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonun ilk toplantısını bugün yapması bekleniyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
TBMMde araştırma komisyonu kuruldu
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Amasra’daki maden faciasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonun ilk toplantısını bugün yapması bekleniyor. Benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kulislerde komisyonun başkanlığına eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın getirileceği konuşuluyor. Genel kurulda AK Parti adına konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Meclis'in kazayı tüm yönleri ile araştıracağına dikkati çekti.

21 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlenirken, komisyon gerektiğinde Ankara dışında toplanabilecek. Bu süreçte madenciler, aileleri ve ilgili kurumların yetkilileri dinlenecek. Komisyon üyeleri kazanın nedenlerini incelemek için bölgeye de gidebilecek.

EK SÜRE TALEP EDEBİLECEK

Aynı zamanda başka kazalar yaşanmaması için alınması gereken önlemler de maddeler halinde yazılacak. Komisyon çalışmalarını tamamlayamazsa ek süre talep edebilecek. Komisyonun raporu, Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Rapor, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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