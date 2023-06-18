TBMM'de bu hafta gündem yoğun: İşte masadaki konular

Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde...

Çalışan ve emekliler için düzenleme bekleniyor

Çalışan ve emekliler için düzenleme bekleniyor

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.