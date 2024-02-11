TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek: İşte gündem başlıkları

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta enerji düzenlemesi için mesai yapılacak.





Teklife göre, denizlerde ve göllerde yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamındaki sahil şeritleri ise kapsam dışı tutulacak.





Gelecek teklifle LNG ihracatının önü açılıyor





Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.





Enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelere maddi destek sağlanacak. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik hizmetleri taleplerinin kesintisiz karşılanabilmesi için düzenleme yapılacak.





Sözleşmeli sağlık personeli sayısı 36 bine çıkarılacak





Enerji teklifinin yasalaştırılmasının ardından Genel Kurul'da sağlık teklifinin görüşmelerine geçilecek. Bu teklife göre de diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek.





Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek.





Yan dal uzmanlığını teşvik etmek için tavan ücretler artırılacak. Normal doğumun özendirilmesi için ebelerin görev tanımı güncellenecek.





Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.





Komisyon gündemleri





Ayrıca bu hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplanacak.





Grup toplantıları yapılacak



