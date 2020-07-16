Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TBMMde dört partiden Ermenistana karşı ortak tavır
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

TBMM'de dört partiden Ermenistan'a karşı ortak tavır

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Bildirinin okunmasının ardından Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri alkışlarla destek verdi.

Haber Merkezi AA
TBMM
TBMM

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurulda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak açıklamayı okudu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait kışlayı vurarak imha etti
OYNAT 00:30
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait kışlayı vurarak imha etti
Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurarak imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kışlanın vurulmasının ve Ermeni yedek güçlerin taşınmasında kullanılan aracın vurulmasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.


Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz.

Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.

İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir.

Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

Bildirinin okunmasının ardından Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri alkışlarla destek verdi.

Abone Ol Google News
Dört partiden ortak tavır

Dört partiden ortak tavır

​Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına sert tepki.
O anlar kamerada

O anlar kamerada

​Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait kışlayı imha etti.
CHP yüzde 35lik zam teklif etti

CHP yüzde 35'lik
zam teklif etti

​İstanbul'daki su zammının görünmeyen yüzü.
Dualar ede ede bekledik

Dualar ede ede bekledik

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.
İstanbul'da <br>suya zam

İstanbul'da
suya zam

Suya yapılan zam oranı belli oldu.
Sonucu <br>belirleyen tedbir

Sonucu
belirleyen tedbir

Bakan Koca, koronavirüs verilerini açıkladı.

NASA ilk kez paylaştı

NASA ilk kez paylaştı

​Güneş hiç bu kadar yakın olmamıştı.

İşte yeni çözüm

İşte yeni çözüm

​Kurban pazarlığı için yeni dönem.

Aşı savaşları mı başladı?

Aşı savaşları mı başladı?

İngiltere, ABD ve Kanada'ya hacker saldırısı iddiası.
İstiklal'e çok yakıştı

İstiklal'e çok yakıştı

​Atlı Polis birlikleri göreve başladı.
Yüzde 2'den <br>yüzde 10'a çıktı

Yüzde 2'den
yüzde 10'a çıktı

​Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.