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ANKARA

TBMM'de Filistin Komisyonu: İsrail'in insanlık dışı saldırıları incelenecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda önerge ile Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyon İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılarını inceleyecek.

Haber Merkezi DHA
TBMMde Filistin Komisyonu: İsrailin insanlık dışı saldırıları incelenecek
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda önerge ile Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyonda: "İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları inlecelenecek."

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