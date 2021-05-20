TBMM'de Filistin Komisyonu: İsrail'in insanlık dışı saldırıları incelenecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda önerge ile Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyonda: "İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları inlecelenecek."
Ayrıntılar geliyor...
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda önerge ile Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyonda: "İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları inlecelenecek."
Ayrıntılar geliyor...
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