TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kuruluyor

"On binlerce Filistinli, kadın, çocuk, yaşlı katledilmiştir. Bu tablo bize gösteriyor ki artık bu acıların temel nedenlerini sadece işgal politikalarında değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler gibi ulus üstü kurumların etkisizleştirilmesinde, araçsallaştırılmasında aramak zorundayız. Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında Birleşmiş Milletler’in kendi personelini bile koruyamaması bu kurumun işlevsizliğini ortaya koymaktadır. Yeni dönemde uluslararası kurumların hem yapısal hem de ahlaki sorumluluklarını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bütün bu sorgulamalara ve hayal kırıklıklarına rağmen biz DEM Parti olarak milyonlarca Filistinlinin yaşam hakkına, eğitimine, sağlığına ve insanca yaşama mücadelesine katkı sunacak her türlü adımı geçmişte sağladığımız gibi günümüzde de desteklemeyi insani bir görev olarak görüyoruz"