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POLİTİKA

TBMM'de salep günü: AK Parti Burdur milletvekilleri mecliste yöresel ürünleri ikram etti

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Meclis'te Burdur'a özgü salep ve ceviz ezmesi ikram etti.

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Haber Merkezi AA
TBMMde salep günü: AK Parti Burdur milletvekilleri mecliste yöresel ürünleri ikram etti
AK Parti Burdur milletvekillerinden TBMM'de salep ikramı.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik TBMM Basın Koridoru'nda yaptığı açıklamada, Meclis'te her yıl bütçe görüşmeleri sırasında salep ikram ettiklerini anımsattı.

Salep getirmedikleri zaman milletvekili arkadaşlarının "Salep günü ne zaman?" diye sorduklarını aktaran Özçelik, Türkiye'de üretilen 200 ton salebin 5 tonunun Bucak'tan elde edildiğini söyledi.

Özçelik, haşhaşlı ve kenevirli ceviz ezmesinin de coğrafi işaretli yöresel bir tatlı olduğunu ifade etti.

Yasin Uğur da Toros Dağları'nda yetişen bitkiden elde edilen salebin, taş değirmende öğütülen kıymetli bir içecek olduğunu belirtti.

Özçelik ve Uğur, basın koridorunda gazetecilere, kuliste ise milletvekillerine Bucak salebi, Burdur'a özgü haşhaşlı ve kenevirli ceviz ezmesi ikram etti.

Muğlalı üreticiler salep taleplerine yetişemiyor: Kilogramı 500 liraya satılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Itri-Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi Projesi kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması gerçekleştiriliyor.
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Önceki hasat dönemlerinde çiftçinin yüzünü güldüren salepler, Muğladaki talep karşılandıktan sonra başta çevre iller olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere de gönderiliyor. ​​Farklı rakımlardaki ilçelerde ekimi yapılan salep orkidesinin üreticilere gelir getirmesi ve türün korunması hedefleniyor.
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Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğlada 13 ilçede 70 dekar alanda üretime devam ettikleri salebin katma değerli bir bitki olduğunu söyledi. ​​ İlin endemik çeşitlilik anlamında çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Saylak, Yıllar içerisinde kaçak sökümlerle bu işin ticaretinin yapılması sonucunda ne yazık ki salepgillerde bir kayba uğradık. Muğlada 21 endemik salep türü var. Yürüttüğümüz çalışma sonucunda son yıllarda salep üretiminde artış yakaladık. Müthiş taleple karşı karşıyayız. Talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Bu sene 70 dekar alanda salep hasadı yaptık. diye konuştu.
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Saylak, üreticilerin hem verim hem de fiyattan çok memnun olduğunu kaydetti.​​ Salebin kısa zamanda yüksek verim ve fiyata ulaşmasından dolayı üreticiler tarafından tercih edilen bir ürün haline geldiğine dikkati çeken Saylak, dekardan yaklaşık 300 kilogram ürün alındığını ifade etti.
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Muğla salep için bir gen bankası​​ Muğla Salep Üreticileri Birliği Başkanı Enise Soykan ise 10 yıl görev yaptığı bankadaki işini bırakarak Milasta salep üretmeye başladığını dile getirdi.​​ Kiraladığı arazide 2 yıldır üretim yaptığını aktaran Soykan, ilde 75 tür salep yumrusu bulunduğunu ve bunların 16sının neslinin tükenmek üzere olduğunu vurguladı.
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Türkiyenin yıllık ortalama 45 ton salep ihtiyacı olduğunu belirten Soykan, Ülkemizdeki salep üretiminin yüzde 55i Muğla, Aydın ve Antalyada gerçekleşiyor. Muğla ise salep için bir gen bankası niteliğinde. Bölgemizdeki endemik türlerin üretime katılarak, doğru üretim şeklini gerçekleştirerek artmasını istiyoruz. ifadelerini kullandı.
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Kilogramını 400 ila 500 liraya satıyoruz​​ Milas ilçesinden tarla alan Tayfun Orhun da Ankaranın yoğunluğundan kaçıp kente geldiğini ve salep üretmeye başladığını söyledi. ​​ Muğlanın toprak yapısı ve iklimi bakımından salep için en uygun yer olduğunu anlatan Orhun, üretimin ve gelirin tatmin edici olduğunu ifade etti.
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Cemile Karabacak, Milasta 3 yıldır üretim yaptığını ve elde ettiği gelir dolayısıyla mutlu olduğunu kaydetti.​​ Salebin kilogramını 400 ila 500 liraya sattıklarını belirten Karabacak, Yapmak isteyen herkese bu işi öneriyorum. Bir dönüm alandan yaklaşık 250 kilogram ürün bekliyorum. dedi.
Muğlalı üreticiler salep taleplerine yetişemiyor: Kilogramı 500 liraya satılıyor
Muğla ve ilçelerinde hayata geçirilen proje kapsamında ekimi yapılan salep orkideleri, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin önemli gelir kaynağı haline geldi.

İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
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19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani olarak yetişen, toplanması yasak olan ve salep olarak bilinen yabani orkide bitkisi, 2015te hazırlanan proje kapsamında izinli sökülüp, tarlalarda yetiştirilmeye başlandı.
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Kısıtlı alanda yüksek kar sağlayan yabani orkideyi üreten çiftçi sayısı da yıllar geçtikçe arttı. Bu yıl 39 kayıtlı çiftçi tarafından 35 dönüm alana salep bitkisi dikildi.
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Mayıs ayında başlayan hasatta yaklaşık 25 ton üretim yapılması hedefleniyor. Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali ile kilosu 1000 kadar liraya alıcı buluyor.
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Çiftçiler, ürününü daha hasat etmeden tarladayken, satma imkanı buluyor. Özellikle elde edilen verim ve kazanç nedeniyle bölgede yabani orkide tarımına ilgi artıyor.
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SALEP DONDURMANIN HAM MADDESİ Yabani orkide bitkisinin çiftçiler için yeni bir ürün olduğunu kaydeden 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, Bitkinin toprak altındaki yumrularının yaş haldeki kilo fiyatı 60 TL. Bu yumrular kurutulup toz haline getirilerek salep üretiliyor. Salep hem dondurma ham maddesi olarak kullanılıyor hem de sıcak içecek olarak tüketiliyor...
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Yapılan yeni düzenleme ile tıpta da kullanılmasının önü açıldı. Kuru fiyatları henüz belirlenmedi ancak kuru halinin kilosunun 300-500 TL arasında olmasını bekliyoruz. İşlenmiş toz hali ise kilosu 1000 lira civarında dedi.
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İZİNSİZ KOPARMANIN CEZASI 72 BİN LİRA Ürünün daha hasada başlanmadan tarladayken, çiftçiler tarafından satıldığını belirten Karaman, Pazarlama sıkıntısı yok çünkü çok ihtiyaç var. Bu bitki koruma altındaki endemik bir tür olduğu için doğadan sökümü yasak. Sökülmesi halinde 72 bin TL cezası var. Biz burada özel bir proje ile doğadan toplanıp tarıma alındı. Tamamen kayıt altında üretim yapıyoruz...
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Bölgemizde 6 çeşit yabani orkide bitkisi var. Halen yeni tespitlerimiz de devam ediyor. Arazisi küçük olanlar için dar alanda yüksek getirisi olan bir ürün. Herkes bu tarımı yapabilir. Koronavirüs nedeniyle bu yıl hasat da çalışan tarım işçileri hem sosyal mesafeye uyuyorlar maske ve eldiven kullanıyorlar diye konuştu.
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MASKE VE ELDİVENLE SOSYAL MESAFELİ HASAT Yabani orkide hasadında çalışan tarım işçisi Gülizar Demir de Bu yıl koronavirüs nedeniyle ellerimizde eldiven, yüzümüzde maske var. Hasat sırasında sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bir yandan hasat yapıyoruz ayrıca önümüzdeki sezonun ürününü de eski yumruyu toprağa dikerek hazırlamış oluyoruz dedi.
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İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Title
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salepte hasat sürüyor
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada sökümü yasak olan ancak hazırlanan proje kapsamında 5 yıldır tarımı yapılan ve 'salep' olarak bilinen yabani orkide bitkisinin hasadı devam ediyor. Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali, kilosu 1000 liraya kadar alıcı buluyor.

'Markette satılanda binde 4 salep var'
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Burdurun Bucak ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor.
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Yapışkan özelliği, tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 700 liradan satılıyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA ÜNLENDİ Toros Dağlarında nisan-haziran ayları arasında yabani olarak yetişen orkide bitkisinin yumruları yöre halkı tarafından toplanarak 6 ay süresince kurutuluyor.
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Bucak ilçesindeki tüccarlar tarafından satın alınan yumrular, taş değirmenlerde işlenerek toz haline getiriliyor. Toz salep kaynatılmış inek sütünde, şekerle birlikte 1 saat karıştırılarak kıvamlı olarak içime hazır hale getiriliyor.
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Bucak salebinin ünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın ilçeyi ziyaretinde kendisine ikram edildikten sonra gazetecilere Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi demesinin ardından ülke geneline yayıldı.
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1 KİLOGRAM SÜTE 7 GRAM KARIŞTIRILIYOR Türkiyenin birçok iline internetten sipariş üzerine gönderilen salepten 1 kilogram süte 7 gram karıştırmak yeterli oluyor. Kış aylarında sıkça tüketilen ve sıcak bir şekilde sunumunun yapıldığı yerlerde kupasının 8-10 TL arasında değiştiği saleple ilgili yeni bir tartışma da ortaya çıktı.
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PAKET İÇİNDE BİNDE 1-4 ORANINDA VAR Üretici, doğal salebin 100 gramının 70 TL olmasını çok bulan tüketiciye, 100 gramın 4 kişilik bir ailenin kış süresince salep ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu açıklarken, marketlerde 17- 20’şer gramlık paketler halinde 0.50 TL’ye satılan salebin doğal salepten uzak olduğunu öne sürüyor. Marketlerden alınan salep etiketiyle satışa sunulan ambalajlı ürünlerin içeriğinde patates nişastası, süt tozu, kıvam ve aroma artırıcı ve çok sayıda kimyasal gıda katkı maddesi bulunurken salep tozu ise binde 1-4 oranında yer alıyor. Salep tozunun eser miktarda yer alması nedeniyle fiyatının bu kadar düşük olduğunu vurgulayan üretici, tüketicinin aslında salep yerine salep benzeri sıcak içecek içtiğini söyledi.
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Bucak’ta salep ticareti yaparak babadan kalma mesleği sürdüren Aziz Gündüz, Bucak salebinin renkten dahi ayırt edilebilecek özellikte olduğunu vurguladı. Gündüz, doğal salebin kokusunun, aromasının ve kıvamının kendini her yerde belli ettiğini söyledi. Marketlerde satılan saleplere oranla kendi saleplerinin doğal olduğunu vurgulayan Gündüz, doğal salebin daha faydalı olduğunu ifade etti.
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PAKETLERDEKİ SALEP DEĞİL, SICAK İÇECEKTİR Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barçın Karakaş Budak, salebin Türkiye dışına çıkarılmasının yasak olduğunu dile getirdi. Gümrüklerden kaçak geçirilmesinin önlemek için bir çalışma yaptıklarını anlatan Budak, “TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje sayesinde DNA molekülleri üzerinden salebi tespit etmekte kullanılabilecek bir yöntem geliştirdik ve uluslararası bir yayın olarak bilim camiasının faydasına sunduk. Salebin yurt dışına çıkışı yasak dedi. Paketlerdeki salebin tüketicilerin kullanımı için geliştirilmiş salep benzeri sıcak içecek olduğunu da kaydeden Budak, “Sıcak suya ilave ederek içilebilecek bir karışımdır. Doğal salep oranı azdır. Bileşenlerinde salep kıvamı, tadı, kokusu verecek maddeler vardır. Bu şekliyle de kış soğuğunda keyif verici içeceklerdir. Kimi zaman nişasta, süt tozu, çeşitli zamklar, tarçın gibi katkılar kullanıyor üreticiler. Gerçek salebin yerini tutmasa da sıcak içecek olarak bu ürünler de değerlendirilebilir diye konuştu.
'Markette satılanda binde 4 salep var'
Ünü Türkiye'ye yayılan Bucak salebinin 7 gramıyla 1 kiloluk salep elde edilirken, marketlerde 17-20 gramlık paketlerde satılan salep tozuyla sadece bir kupa salep elde ediliyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Barçın Karakaş Budak, marketlerde satılan paketlerin içinde binde 4 oranında salep olduğunu söyledi.


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