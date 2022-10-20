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POLİTİKA

TBMM'de 'vicdansız' kavgası: HDP'li Gergerlioğlu'nun konuşmasına AK Parti ve MHP'den tepki

HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti ve MHP'li milletvekillerini 'vicdansız' olmakla suçladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gergerlioğlu'nun suçlaması üzerine kürsüye yürüdü. Gergerlioğlu'nun, 'provokatörlükten başka bir görevi olmadığını' söyleyen Turan, "Bize vicdansız diyen alçaktır." dedi.

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Haber Merkezi AA
TBMMde vicdansız kavgası: HDPli Gergerlioğlunun konuşmasına AK Parti ve MHPden tepki
​TBMM'de 'vicdansız' kavgası: HDP'li Gergerlioğlu'nun konuşmasına AK Parti ve MHP'den tepki.

TBMM Genel Kurulunda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, "Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder" sözü üzerine tartışma yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gergerlioğlu'nun konuşmasına tepki göstererek, siyasi parti genel başkanları üzerinden yakışıksız değerlendirmeler yapmanın, Genel Kurulun teamüllerine ve siyasi ahlaka aykırı olduğunu belirtti.

  • Bülbül, "Hareketimizin liderine, bu şekilde talimat ağzıyla konuşan Gergerlioğlu veya başkası olsun alnını karışlarız." dedi.

"Bize vicdansız diyen alçaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Gergerlioğlu'nun, "provokatörlükten başka bir görevi olmadığını" söyledi.

  • Turan, "Psikolojik sorunu olduğunu düşündüğümüz bazı insanların zaman zaman gelip burada konunun tamamen dışında, ezberletilmiş cümlelerle ithamlarda bulunmasını kınıyorum. Bize vicdansız diyen alçaktır." diye konuştu.

TBMM İçtüzüğünü kürsüye vurdu

Bu "edep dışı üslubun kimseye faydası olmayacağını" ifade eden ifade eden Turan, yeniden söz alarak kürsüye gelen Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Turan, konuşmasını sürdüren Gergerlioğlu'na yürüyerek, TBMM İçtüzüğü kitapçığını kürsüye vurdu.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, gerginlik üzerine birleşime ara verdi.

Bu sırada kürsüye yönelen AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Gerginliği araya giren milletvekilleri yatıştırdı.

Birleşimin açılmasının ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Burada 290'dan fazla milletvekiline 'vicdansız' diyen bir dil dinledik. Yetmedi, bu ülkenin 20 yıldan beri halkın seçtiği helal oylarla görevde olan liderine, Cumhurbaşkanı'na 'muktedir' diye kendince ithamda bulundu. 20 yıldan beri vicdanımızla yürüyen bir ekibiz ama PKK'ya karşı, FETÖ'ye ses çıkarmayanlara karşı vicdansız olmada kararlıyız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
OYNAT 03:53
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili 'PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor.' ifadelerini kullandı. Türk Tabipler Birliğinin daha önce bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları olduğunu belirten Turan, 'Milletin sinir uçlarıyla oynamayın, kendinize gelin. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına sizin de ihtiyacınız olur.' dedi.
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