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TBMM'de yoğun mesai yarın başlıyor: İşte gündemdeki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta tezkereler ve yeni kanun teklifleri olacak. Genel Kurul'da, Irak ve Suriye başta olmak üzere, yurt dışındaki Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler görüşülecek. Kentsel dönüşümle ilgili kanun teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

Seren Som
10:27 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Genel Kurul, haftalık çalışmasına yarın başlayacak.

Genel Kurul, haftalık çalışmasına yarın başlayacak.

Meclis, bu haftaki yoğun mesaiye hazırlanıyor. Kentsel dönüşümde yapısal değişiklikler, günlük kiralık evlere düzenleme, askeri tezkereler...

Haftalık çalışmasına 10 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul'da ilk olarak uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

Salı ve çarşamba günü Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda, Türk askerinin sınır ötesindeki görev sürelerini uzatan tezkereler görüşülecek. Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 2 yıl, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi bir yıl uzatılacak.


  • Öte yandan Genel Kurulda görev süreleri dolan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor.

Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm kararı için gerekli olan üçte iki çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile karar alınması benimsenecek. Tebligatın e-Devlet'ten yapılmasına imkan tanınacak.


İstanbul için olası depreme hazırlık

'Kentsel dönüşüm başkanlığı' çatısı altında 3 genel müdürlük kurulacak. Bunlardan birinin sadece İstanbul'a tahsis edilerek olası depreme hazırlanılması planlanıyor.

Bir genel müdürlük de deprem bölgesinde hayata geçirilecek "Yarısı Bizden" kampanyasının kaynak ihtiyacı için mesai yapacak.


Günlük kiralık evlere yeni düzenleme

Meclis'e sunulması beklenen bir diğer teklif, günlük kiralık evlere yönelik düzenleme olacak. Buna göre, ev sahipleri belirli bir süreye kadar evini günlük kiraya verebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsat alınacak, kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.



#TBMM
#Meclis
#Ankara
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