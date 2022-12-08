Gündem TBMMdeki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası
POLİTİKA

TBMM'deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası

Geçtiğimiz gün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde AK Parti'li Zafer Işık ve İYİ Parti'li Hüseyin Örs arasında yumruklaşma olmuş ve Örs hastaneye kaldırılmıştı. AK Parti'li Zafer Işık’a Örs’e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki birleşime katılmama cezası verilirken, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da hakaretleri nedeniyle kınama cezası verildi. Ayrıca İYİ Parti'li Yokuş’un maaşından 19’ar bin lira, AK Parti'li Işık’tan ise maaşının üçte ikisine karşılık gelen 38 bin lira kesilecek.

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Haber Merkezi Diğer
TBMMdeki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası
AK Parti'li Zafer Işık ve İYİ Parti'li Hüseyin Örs arasında yumruklaşma olmuş ve Örs hastaneye kaldırılmıştı.

5 Aralık'ta TBMM bütçe maratonuna başladı.12 gün sürecek maratonun daha ilk gününde gerilimli bir havaya girildi. Sık sık tartışmalarla bölünen görüşmeler daha ikinci gününde yumruklu kavgaya sahne oldu. Çıkan kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle kafası açılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

  • Kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Örs'ün kalbi elektroşok ile yeniden çalıştırıldı.

Önce kınama ve oturuma katılmama cezası

Genel Kurul'u karıştıran bu olayınardınan vekillerin de cezaları belli oldu. AK Parti'li Zafer Işık’a Örs’e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki birleşime katılmama cezası verilirken İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da hakaretleri nedeniyle kınama cezası verildi. Buna ek olarak kavgaya karışan isimlere para cezası da uygulandı.

Meclis’teki kavgada fitili ateşleyen cümle İYİ Parti’li Hüseyin Örs’ten gelmiş: Seni döveceğim lan!
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Meclis’teki kavgada fitili ateşleyen cümle İYİ Parti’li Hüseyin Örs’ten gelmiş: Seni döveceğim lan!
Geçtiğimiz gün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde AK Parti'li Zafer Işık ve İYİ Parti'li Hüseyin Örs arasında yumruklaşma olmuş ve Örs hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yaşanan olayda fitili ateşleyenin İYİ Parti'li Örs olduğu ortaya çıktı. Örs'ün, 'Seni döveceğim lan' diyerek AK Parti'li Işık'ın üzerine yürüdüğü ve bu sebeple yaralandığı belirlendi.

Yokuş'a 19, Işık'a 38 bin lira ceza

Meclis İç Tüzüğü'ne göre, kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesiliyor.

Bu kapsamda İyi Partili Yokuş’un maaşından 19’ar bin lira, AK Partili Işık’tan ise maaşının üçte ikisine karşılık gelen 38 bin lira kesilecek.

Toplam 95 bin lira ceza

Diğer yandan yaşanan tartışmalarda CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e de hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da “Sizin partiniz ve bakanlığınız mı iffetsiz?” sözleri nedeniyle kınama ve 19'ar bin lira ceza verildi. Böylece vekillere toplamda 95 bin lira ceza verilmiş oldu.

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