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ANKARA

TBMM'den geçen Kanun Teklifi'nde 'gazete' değişikliği: Resmi ilanlar kesilmeyecek

TBMM'ye sunulan ve kabul edilen 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan, "Bazı resmi ilanların artık gazetelerde yayımlanmaması" teklifi, yapılan görüşmeler sonucunda kanundan çıkarıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Ulusal ve yerel gazeteler bu teklifin çıkarılmasıyla birlikte rahat bir nefes almıştır." dedi.

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TBMMden geçen Kanun Teklifinde gazete değişikliği: Resmi ilanlar kesilmeyecek
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Ekim ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve kabul edilen "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Maliye Bakanlığı tarafından verilen bazı resmi ilanların artık gazetelerde yayımlanmaması Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmişti.

RESMİ İLANLAR GAZETELERDE YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, kararın 'ulusal ve yerel gazeteleri zor durumda bırakacağı' gerekçesiyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen teklifin ilgili maddesi kanundan çıkarıldı. Böylece resmi ilanlar ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanmaya devam edecek.

"GAZETELER NEFES ALDILAR, KARAR İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NA TEŞEKKÜRLER"

Konuyla ilgili açıklama yapan Burhan, "Ulusal ve yerel gazeteler bu teklifin çıkarılmasıyla birlikte rahat bir nefes almıştır. Emekleri geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül’e teşekkür ederiz. Cumhur ittifakımızın bu desteği neticesinde alınan kararla ulusal ve yerel gazeteler rahat nefes almıştır. Ülkemizdeki tüm ulusal ve yerel gazeteler adına Cumhur İttifakımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Alınan bu kararın ulusal ve yerel gazetelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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